CME: Šéf Del Nin čeká růst tržeb i marží v r. 2017

17.03.2017 08:50

V rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl gen. ředitel CME Michael Del Nin, že letos očekává růst reklamních trhů ve všech šesti zemích, kde CME podniká. Rovněž očekává růst marží, ale tento výhled nijak dále nespecifikoval. Z hlediska struktury tržeb Del Nin předpokládá, že by příjmy z poplatků od kabelových televizí měly růst rychleji než příjmy z reklamy, a to dvouciferným tempem. Ve věci zadlužení je podle Del Nina možné, že poměr čistý dluh/EBITDA letos klesne pod hodnotu 6 z loňských necelých 7. Del Ninovy výroky jsou v souladu s našimi odhady, u poměru čistý dluh/EBITDA čekáme letos pokles na 5,4. Del Nin také očekává, že od listopadu by CME mohla začít postupně snižovat úvěr ve výši 251 mil. USD splatný v r. 2018. Rozhovor podle nás nepřináší překvapivé informace a považujeme jej za neutrální. CME má představit výhled na letošní rok po výsledcích za 1Q.