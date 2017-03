CME: Snížení úroků z dluhu CME dnes oznámila, že se dohodla s věřiteli na snížení celkových úroků z dluhu. U dvou úvěrů, splatných v l. 2018 a 2019, v celkové hodnotě 486 mil. EUR klesne úroková míra z 8,5 % na 7,25 %. U dalšího úvěru splatného v r. 2021 za 469 mil. EUR klesne z cca 10 % na 8,25 %. Roční úspora nákladů by tak nyní měla činit cca 15 mil. USD. Pro letošek zatím očekáváme čistý zisk 19,9 mil. USD a vzhledem k jeho nízké úrovni je tak dodatečná úspora 15 mil. USD výrazná. CME rovněž uvedla, že náklady z dluhu budou moci klesnout o dalších 0,5 proc. bodu, pokud firma sníží celkový dluh pod 815 mil. EUR do září 2018. Úroková míra bude jako doposud závislá na míře zadlužení (čistý dluh/EBITDA), nicméně spodní hranice pro úrokovou míru klesne na 5 % ze současných 7 %. Zprávu považujeme za pozitivní. Po loňském refinancování dluhu trh pravděpodobně nečekal další zlepšení podmínek již nyní. Zadlužení CME zůstává vysoké (letos očekáváme čistý dluh/EBITDA 5,4) a výše úrokových měr také, nicméně jejich snížení je pozitivní pro hospodaření společnosti.