CME zítra zveřejní výsledky za 1Q a výhled na r. 2017

25.04.2017 08:55

CME zveřejní výsledky hospodaření za 1Q17 zítra před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby meziročně vzrostly o 2 % na 131,5 mil. USD. Důvodem relativně pomalého růstu je oslabení evropských měn vůči dolaru a absence mimořádných pozitivních vlivů z loňského roku. CME se stále daří držet pod kontrolou programové náklady, a proto čekáme pokračující růst EBITDA marže (z 13,3 na 14,3 % r/r). Zisk před odpisy EBITDA podle nás přidá 9,6 % na 18,8 mil. USD. První čtvrtletí je v televizní branži typicky slabší, a provozní zisk tak nepřeváží obvyklou ztrátu na finanční úrovni. Čistou ztrátu očekáváme ve výši -13,3 mil. USD či -0,1 USD na akcii. CME bude pořádat konferenční hovor v den výsledků v 15:00 SEČ. Očekáváme, že management poskytne výhled na zisk EBITDA na letošní rok. Naším odhadem je 160,4 mil. USD po 150 mil. loni (+6,9 % r/r). Jsme názoru, že management představí zatím spíše konzervativní výhled, a očekáváme tak spíše neutrální reakci trhu. Management by měl rovněž komentovat očekávané daně z příjmu, jelikož CME by se měla letos dostat poprvé po 10 letech do kladného zisku před zdaněním. US GAAP, kons., mil. USD oč. 1Q17 r/r 1Q16 Tržby 131,5 2% 129,0 EBITDA 18,8 10% 17,1 EBITDA marže 14,3% +1,0 p.b. 13,3% EBIT 10,1 30% 7,8 Finanční výsledek -22,3 n.m. -47,7 Čistý zisk po minoritách -13,3 n.m. -40,4 Zisk na akcii (USD) -0,1 n.m. -0,3 Zdroj: J&T Banka, CME