ČNB může ukončit kurzový závazek kdykoli po konci prvního čtvrtletí, říká guvernér Rusnok

30.03.2017 15:36

Česká národní banka na svém dnešním zasedání ponechala sazbu i platnost kurzového závazku beze změny. Konec intervencí může přijít kdykoliv od konce čtvrtletí.Česká národní banka může ukončit svůj kurzový závazek kdykoli po skončení prvního kvartálu, nebude však naznačovat, kdy by k tomuto kroku mohla přistoupit, řekl ve čtvrtek guvernér ČNB Jiří Rusnok. ČNB vypustila ze svého prohlášení zmínku, že pravděpodobným termínem pro exit je polovina letošního roku. Rusnok na tiskové konferenci řekl, že to je logické vzhledem k tomu, že tvrdý závazek za několik hodin skončí. Bankovní rada podle Rusnoka nehlasovala o ukončení závazku, ale diskutovala o řadě okolností a načasování ukončení. Konec intervencí bude podle Rusnoka oznámen, až se tak stane, od dubna to může být na jakémkoli zasedání bankovní rady. To by naznačovalo, že k ukončení intervencí může dojít i na mimořádném zasedání. Koruna po tiskové konferenci vůči euru oslabila až o 0,8 % na 27,237 Kč/EUR, aktuálně ztrácí 0,5 % na 27,163 Kč/EUR. Zdroj: ReutersJan Tománek, Fio banka, a.s.