CNN od pondělka vysílá zprávy na platformě Snapchatu

22.08.2017 13:46

Televize vysílá na sociální síti Snapchat denně alespoň pět zpráv z celého světa. Partnerství tak cíli na generaci mladých lidí, kteří jsou zvyklí většinu obsahu vstřebávat prostřednictvím sociálních sítí.V pondělí zahájila televize CNN každodenní zpravodajství nazvané The Update, které poběží na platformě sociální sítě Snapchat. Každý den tak CNN informuje o alespoň pěti událostech z celého světa. Společnosti se touto formou snaží cílit na generaci tzv. millennials. S podobným projektem již přišel kanál NBC, který na Snapchatu vysílá od července tohoto roku pořad Stay Tuned. Od svého uvedení získal pořad přes 29 milionů unikátních diváků. Nadopoloviční většina je posléze mladší 25 let a 40 % diváků sleduje pořad minimálně třikrát týdně. Akcie Snapu se od svého IPO pohybují výrazně pod emisní cenou. Včera uzavřely slabší o 3 % na 13,58 dolarech za kus. Akcie majitele televize CNN, společnosti Time Warner, včera uzavřely růstem o 0,9 % na 102,11 dolarech. Zdroj: CNBCFrantišek MašekFio banka, a.s.