Co lze v závěru týdne očekávat od Draghiho a Yellenové v Jackson Hole?

22.08.2017 16:26

V pátek vystoupí v americkém Jackson Hole Mario Draghi a Janet Yellenová. Podle informací z blízkých zdrojů ECB se od Draghiho žádných novinek ohledně programu nákupu aktiv nedočkáme. U Janet Yellenové se bude sledovat zda poodhalí konkrétní termín začátku redukce bilance Fedu a zda potvrdí snížená očekávání ohledně třetího zvýšení sazeb v tomto roce.Zdroje blízké ECB tvrdí, že Draghi v pátek ohledně měnové politiky nic nového neprozradí Tento týden jsou trhy napříč kontinenty v očekávání setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Nejbedlivěji sledovány budou logicky projevy prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho a předsedkyně Rady guvernérů Fedu Janet Yellenové. Od prvně jmenovaného se s napětím očekává, zda konečně napoví, kdy se měnová politika ECB otočí směrem k postupnému utahování. Zaznívají však hlasy, že od Draghiho pátečního projevu se ničeho významného směrem k vývoji měnové politiky v eurozóně nedočkáme a v kontextu vývoje na starém kontinentu by se snad ani nejednalo o výrazné překvapení. Vývoj inflace v eurozóně; Zdroj: Bloomberg Italský prezident ECB se již jednou středem pozornosti na konferenci v Jackson Hole stal. Bylo to díky jeho slavnému projevu z roku 2014, kdy tak trochu po „Krugmanovsku“ (viz. Krugmanovo central bank in situation zero lower bound needs to „credibly promise to be irresponsible“ (1998)) pronesl památnou větu, že použije všechny dostupné nástroje k tomu, aby dostal inflaci v eurozóně k cíli. Následně Draghi oznámil program nákupu aktiv, jehož postupné snižování je v posledních měsících v očekávání investorů. Nákupe aktiv ze strany ECB; Zdroj: Wall Street Journal Sám prezident ECB těmto spekulacím výrazně nahrál svým prohlášením o reflačních tlacích v eurozóně, po kterém strmě vzrostly výnosy německých dluhopisů a skokově začalo posilovat euro. Právě posilující euro posléze znepokojilo Draghiho a spol., jelikož silnější měna již sama o sobě utahuje měnové podmínky v eurozóně a de facto tak oddaluje postupné ukončování programu nákupu aktiv. Draghi řekl, že Rada guvernérů ECB bude ukončení programu nákupu aktiv diskutovat na podzim, přičemž se očekává jeho prodloužení i za horizont prosince tohoto roku, i když v menším než současném objemu 60 miliard eur měsíčně. Na základě stále ještě velmi opatrných Draghiho výroků a informací od zdrojů dobře obeznámených s děním v ECB, by bylo jakékoli naznačení od prezidenta ECB vzhledem k ukončení programu nákupu aktiv během pátečního projevu spíše překvapením. Jisté však je, že ono snižování objemu programu nákupu aktiv ze strany ECB bude velmi opatrné. Jednak forecast míry inflace ECB zůstává na horizontu měnové politiky nadále kolem hranice 1,5 %, což rychlému utahování měnových podmínek stále nenahrává. Navíc vývoj na trhu práce v eurozóně stále není tak pozivitní, jak by se na první pohled mohlo zdát (míra nezaměstnanosti v červnu poklesla na 9,1 % - nejnižší hodnota od února 2009). Růst mezd je totiž stále pomalý, navíc sama ECB poukazuje na fakt, že mezera na trhu práce je v eurozóně větší, než jak ji ukazují oficiální čísla o nezaměstnanosti. Očekávání třetího zvýšení sazeb ze strany Fedu v posledních týdnech poklesla Od předsedkyně Rady guvernérů Fedu Janet Yellenové se bude očekávat, zda přiblíží podrobnosti ohledně plánované redukce bilance Fedu. Yellenová si prozatím ve svých výrocích vystačila se strohými výroky o tom, že redukce začne „již brzy“. Co se týče třetího zvýšení cílového pásma pro klíčovou sazbu mezibankovního trhu federal funds rate v tomto roce, na trzích v současné chvíli převažuje konsensus, že třetího hiku se tento rok nedočkáme. Očekávání ohledně třetího zvýšení sazeb ze strany Fedu v minulých dnech výrazně poklesla; Zdroj: Bloomberg Hned několik členů FOMC se v posledních dnech vyjadřovalo ve smyslu trpělivosti ohledně dalšího zvýšení sazeb. Tempo růstu mezd v americké ekonomice je taktéž nadále pomalejší a Fedem sledovaný Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) se v tomto roce pohybuje na průměrné hodnotě 1,68 %. Navíc problémem pro americkou centrální banku je nadále vývoj na dlouhém konci výnosové křivky, kdy se s postupným zvyšováním krátkého konce výnosová křivka zplošťuje. Vývoj krátkodobých a dlouhodobých sazeb v USA; Zdroj: Fed Dolar dnes posiluje Jak však poukazují Financial Times, i přes výše zmíněné důvody uváděné proti dalšímu zvýšení sazeb však dolar dnes posiluje a indikuje tak, že trhy možná očekávají od Janet Yellenové o něco více jestřábí projev vzhledem k třetímu zvýšení sazeb, než čekají analytici. Dolar se na páru s eurem dnes pohybuje silnější o necelého půl procenta na 1,1763 EURS/USD. Zdroj: Bloomberg, CNBC, The Financial Times, ECB, FEDFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.