Coca-Cola dnes představila smíšené výsledky za první čtvrtletí

25.04.2017 14:10

Nápojářská legenda Coca-Cola představila smíšené výsledky, provádí transformaci produktového portfolia. Výsledky společnosti Coca-Cola za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,132 8,871 10,329 Čistý zisk (mld. USD) 1,88 -- 1,992 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,430 0,437 0,46 Obrat meziročně poklesl o 11 %, avšak dopadl mírně nad očekávání. Z hlediska produktů se nejméně dařilo perlivým slazeným nápojům. Rostly naopak balené vody či čaj a káva. Coca-Cola již dávno nevyrábí pouze černou limonádu, v průběhu let značně rozšířila řady svých produktů. V současné době, kdy objemy prodaných slazených nápojů soustavně klesají se CEO Muhtar Kent a jeho tým snaží transformovat. Na počátku května otěže předá nástupci Jamesi Quinceymu. Coca-Cola prováděla divestice svých lahvářských závodů po celém světě, snaží se častěji vystupovat jako dodavatel. Chce se také rozšířit produktové portfolio o další neslazené či zdravé nápoje. Do roku 2019 chce ročně ušetřit až 800 mil USD, soustředit se hlavně na ziskovost byznysu, nikoliv nutně na růst objemu. Hlavní konkurent PepsiCo reportuje zítra. Oficiální práva zde. Akcie v premarketu posiluje o 0,3 %. Coca-Cola Co/The (KO) 0 % na 43,28 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 185,8 P/E 23,0 Vývoj za letošní rok (%) +4,4 Očekávané P/E 23,1 52týdenní minimum (USD) 39,9 Prům. cílová cena (USD) 44,2 52týdenní maximum (USD) 46,0 Dividendový výnos (%) 3,3 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.