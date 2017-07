Coca-Cola ve 2Q reportovala výsledky mírně nad odhady

26.07.2017 14:26

Tržby i zisk firmy mírně předčily konsensus trhu. Firma nadále pokračuje ve významné restruktualizaci svého podnikání. Výsledky společnosti Coca-Cola Co/The (KO) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 0,59 0,58 0,60 Čistý zisk (mld. USD) 1,37 -- 3,45 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 9,70 9,65 11,52 Tržby i ziskovost nad konsensem Nápojový gigant Coca - Cola reportoval výsledky za druhý kvartál fiskální horku. Výsledky mírně předčily konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Firma nadále pokračuje ve významné restruktualizaci svého podnikání, přičemž v prohlášení tvrdí, že právě restruktualizace se ve druhém čtvrtletí postarala významným způsobem o pokles celkových tržeb. Ty v meziročním srovnání klesly o 16 %. Provozní marže společnosti poklesla o 335 bazických bodů, naopak porovnatelná provozní marže vzrostla o 375 b.b. Firma pokračuje v restruktualizaci businessu Největší výrobce šumivých nápojů na světě nadále pokračuje ve změně směru svého businessu. Firma prodává zbytky svých podniků na výrobu plodin a zaměřuje se na nové produkty, jelikož se snaží diverzifikovat od nabídky pouhých sladkých nápojů. V dubnu tohoto roku Coca - Cola oznámila, že plánuje snížit počet svých zaměstnanců o 20 %, což by se mělo do roku 2019 projevit v ročních úsporách ve výši 3,8 miliardy dolarů. „Výsledky za druhý kvartál ukazují na pokračující pokrok proti strategickým prioritám, které jsme stanovili k urychlení transformace našeho podnikání,“ okomentoval výsledky CEO Coca - Coly James Quincey. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Coca-Coly se po reportu v pre-marketu obchodují na kladné nule. Coca-Cola Co/The (KO) včera uzavřela na 45,24 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 193,3 P/E 24,0 Vývoj za letošní rok (%) +9,1 Očekávané P/E 23,9 52týdenní minimum (USD) 39,9 Prům. cílová cena (USD) 45,1 52týdenní maximum (USD) 46,1 Dividendový výnos (%) 3,2 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, Coca-ColaFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.