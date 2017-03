ČR: Banka HSBC vidí opuštění kurzového závazku před květnovým zasedáním

16.03.2017 16:40

Analytici banky HSBC říkají, že ČNB opustí závazek na koruně před zasedáním 4. května. Očekávají i první zvýšení sazeb do konce roku.Dle názoru HSBC ČNB zvedne REPO sazbu o 25 b.b. v listopadu a o dalších 50 b.b. celkově v roce 2018. Agentuře Bloomberg to v emailovém vyjádření sdělila ekonomka HSBC Agata Urbanska-Ginerová. Zdroj: BloombergFilip TvrdekFio banka, a.s.