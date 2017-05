ČR - ČNB po ukončení kurzového závazku vyčkává

04.05.2017 16:01

Dnešní zasedání bankovní rady České národní banky bylo bez překvapení. Úrokové sazby zůstaly beze změny na faktické nule (0,05 %). ČNB pravděpodobně bude dál vyčkávat a případné zvyšování sazeb není zatím na pořadu dne. V prohlášení centrální banka uvedla, že „ukončení kurzového závazku bylo prvním krokem k postupnému návratu celkových měnových podmínek k normálu.“ Tuto šroubovitou formulací bankovní rada mimo jiné připouští, že ukončení intervencí je jen jeden krok v delším procesu. Formálně ČNB kurzový závazek ukončila 6. dubna, ale v některých ohledech naznačuje, že ho fakticky plně ještě neopustila. V nové prognóze ČNB stále neuvádí projekci kurzu koruny, což před listopadem 2013 (zavedení závazku) standardně dělala. Za hlavní nejistotu bankovní rada označila vývoj kurzu koruny i kvůli velké překoupenosti trhu do korun, což je důsledek masivních intervencí ČNB v 1Q letošního roku. V nové prognóze ČNB nepatrně snížila inflační výhled pro příští rok a to stejné platí i pro růst úrokových sazeb. ČNB v prognóze sice oficiálně uvádí, že by již ve 3Q a pak i ve 4Q mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb, ale řada poznámek z tiskové konference guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka to moc nepotvrzuje. ČNB spíše bude dál vyčkávat, co se stane s kurzem koruny a jak se sníží překoupenost trhu do korun – zda dojde ještě k oslabení koruny při uzavírání pozic, nebo půjde o pozvolný proces, který na nějakou dobu bude tlumit posilování koruny. Bankovní rada naznačila, že si je také vědoma faktu, že pokračující QE ze strany ECB zmenšuje prostor pro růst domácích sazeb. Prognóza CPI HDP 3M PRIBOR 2Q/18 3Q/18 2017 2018 2017 2018 květen 2017 2,1 % 2,0 % 2,9 % 2,8 % 0,5 % 0,8 % února 2017 2,3 % 2,1 % 2,8 % 2,8 % 0,5 % 1,1 % Zdroj: ČNB V souhrnu to podle našeho názoru znamená, že ČNB bude následující měsíce vyčkávat (kurz koruny, ECB) a případné zvyšování sazeb se odsouvá až na začátek příštího roku. Tuto vyčkávací pozici jí umožňuje i výhled inflace, která by měla v příštím roce spíše zpomalit směrem k úrovni 2 %. Koruna po tiskové konferenci guvernéra Rusnoka oslabila téměř o 10 haléřů na 26,85 CZK/EUR. Trh možná čekal jasnější slovo ke zvyšování sazeb, ale to nepřišlo. Peněžní trhy zůstaly bez reakce.