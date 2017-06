ČR - ČNB překvapivě naznačuje růst sazeb ve 3Q

29.06.2017 16:35

Dnešní zasedání bankovní rady České národní banky přineslo mírné překvapení. Úrokové sazby zůstaly beze změny na faktické nule (0,05 %), ale bankovní rada nečekaně jasně naznačila, že ve 3Q chce úrokové sazby zvýšit. Hodnocení ekonomiky centrální banka nezměnila, guvernér Rusnok na tiskové konferenci uvedl, že prognóza se až nečekaně přesně naplňuje. Celkově bankovní rada rizika hodnotí opět jako lehce pro-inflační kvůli vývoji ekonomické aktivity včetně mezd. Jediným výrazným proti-inflačním rizikem zůstává propad cen ropy pod hranci 50 dolarů. Následně se bankovní rada shodla na tom, že pravděpodobně ČNB zvýší úrokové sazby v souladu s predikcí, tj. ve 3. čtvrtletí. Ještě v nedávné době řada členů bankovní rady, včetně guvernéra Rusnoka, zastávala při jistém zjednodušení postoj, že dle prognózy by sazby měly vzrůst již ve 3Q, ale měnově-politicky to spíše vypadá na začátek příštího roku. Co způsobilo tento posun, guvernér Rusnok příliš jasně nevysvětlil. Jedním faktorem může pravděpodobně být dosud klidný vývoj koruny, a bankovní rada se tedy bojí méně případných výkyvů kurzu (kvůli uzavírání spekulativních pozic). Druhým může být jistý globální trend utahování měnové politiky. V USA Fed zvýšil opakovaně sazby a další růst naznačuje. V Británii Bank of England také diskutuje o zvyšování sazeb. I ECB naznačuje, že do ekonomiky se vrací pro-inflační tlaky. Potom domácí úvahy o zvýšení sazeb nejsou krok proti trendu. Posledním faktorem mohou být rostoucí ceny nemovitostí, což bylo téma, o kterém bankovní rada diskutovala dle zápisu již v květnu. Dnešní vyjádření ČNB je relativně silné a čekáme, že kvůli zachování kredibility je zvýšení sazeb ve 3Q velmi pravděpodobné. Ve 3Q má bankovní rada dvě měnově-politická zasedání: 3. srpna a 27. září. V srpnu bude mít bankovní rada k dispozici novou makroekonomickou prognózu, v září zase data za 2Q včetně HDP a mezd. O přesném načasování asi více napoví komentáře členů bankovní rady před srpnovým zasedáním. Koruna po tiskové konferenci guvernéra Rusnoka posílila o 10 haléřů na 26,2 CZK/EUR. Výnos 2letého úrokového swapu se během dne zvýšil o 8 bodů na 3leté maximum 0,69 %.