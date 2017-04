ČR - ČNB ukončila kurzový závazek, koruna posílila přes 1,5 %

06.04.2017 16:30

Česká národní banka po poledni oznámila, že se na dnešním mimořádném měnověpolitickém zasedání rozhodla ukončit svůj kurzový závazek, tj. přestává intervencemi bránit posílení koruny přes hranici 27 CZK/EUR. Přesný termín ukončení kurzového závazku byl překvapením, ale na druhou stranu se očekávalo, že „někdy v dubnu“ k tomuto kroku dojde. ČNB v prohlášení uvedla, že je připravena stále tlumit „nadměrné kurzové výkyvy“. Bankovní rada vůbec nejednala o úrokových sazbách ani nerozhodla o dalších opatřeních. Mimořádného zasedání bankovní rady se zúčastnilo 6 členů (Dědek chyběl). Další intervence ČNB V prohlášení ČNB uvedla, že koruna může krátkodobě kolísat jedním i druhým směrem a ČNB bude reagovat jen na „nadměrné kurzové výkyvy“. Guvernér Rusnok na tiskové konferenci nedefinoval rozsah nadměrného výkyvu, ale snažil se naznačit, že tolerance centrální banky na pohyb koruny bude velká. Na druhou stranu guvernér nedal jasnou odpověď na otázku, zda může vyloučit spekulace, že trading ČNB i v odpoledních hodinách dál intervenuje proti rychlému posílení koruny. Guvernér se pouze odvolal na své prohlášení, že kurz ovlivňuje aktuální nabídka a poptávka na devizovém trhu. Jasnější odpověď asi dají až statistiky devizových obchodů, které ČNB zveřejňuje s 2měsíčním zpožděním. Další vývoj úrokových sazeb Guvernér Rusnok uvedl, že další vývoj koruny je pro centrální banku hlavní makroekonomická nejistota. Což naznačuje, že s dalšími kroky ČNB počká až na to, jakým směrem se vydá kurz koruny, kde se koruna stabilizuje či na jaké trajektorii. Současně platí, že případné posílení koruny znamená utažení měnových podmínek, a tedy odsouvá potřebu zvyšovat úrokové sazby. Proto očekáváme, že minimálně v následujícím roce nechá ČNB sazby na nule (2T repo na 0,05 %) a teprve s velkým odstupem a postupně bude zvyšovat úrokové sazby. Načasování zvýšení sazeb ČNB můžou ještě ovlivnit kroky ECB. Další vývoj koruny V dalším vývoji koruny je dle našeho názoru nutné rozlišit 3 fáze: 1) krátkodobá fáze (horizont hodin, dnů), 2) střednědobá (týdny, měsíce) a 3) dlouhodobá (měsíce, čtvrtletí). 1) Krátkodobý výhled – Krátkodobě může být volatilita v denním obchodování zvýšená, kdy si trh bude zvykat na nové prostředí, bude docházet k uzavírání prvních pozic, které spekulovaly na posílení koruny po ukončení intervencí. Současně bude posílení lákat k otevírání dalších pozic, což vytváří prostor pro posílení. 2) Střednědobý výhled – Volatilita v intra-day obchodování se postupně utlumí, ale stále se nemusí vrátit jasný trend posilování koruny. Důvodem je, že trh je výrazně překoupen do korun a tato nerovnováha by se měla postupně vyrovnávat. Za posledních 7 měsíců intervence ČNB dosáhly asi 1 200 mld. korun (cca 44 mld. EUR), pravděpodobně větší část (60-80 %) tvořily spekulace na ukončení kurzového závazku. Pro srovnání roční přebytek české obchodní bilance a bilance služeb je asi 350 mld. korun. Současně zahraniční subjekty držely ke konci února přes 42 % korunových státních dluhopisů, přitom před zahájením kurzového závazku to bylo jen 10 %. V neposlední řadě bylo období červen-srpen částí roku, kdy docházelo k odlivu dividend z ekonomiky do zahraničí. V souhrnu tyto toky (uzavírání spekulativních pozic, dividendy) mohou tlumit posilování koruny či vést i k pozvolnému oslabování. Nelze zapomenout, že v pozadí zůstane na trhu stále přítomna ČNB, která může na případné výrazné posílení koruny opět reagovat intervencemi. 3) Dlouhodobý výhled – Po stabilizaci finančního trhu by se koruna měla vrátit k postupnému posilování, jak tomu odpovídají všechny základní fundamenty – přebytek zahraničního obchodu i celého běžného účtu platební bilance, vyšší růst HDP než v eurozóně, nízká inflace, stabilní veřejné finance. Posilování by mělo být postupně kolem 2 % ročně. Reakce trhu Koruna v první fázi po oznámení ČNB kolísala kolem 27 CZK/EUR, ale pak postupně rostla tendence k posílení a koruna se posunula až na 26,58 CZK/EUR. První vybírání zisků nastalo, ale trend k posílení byl silnější. Vzrostly i výnosy na peněžním trhu, 5letý úrokový swap vzrostl o 12 bodů na 0,85 %. Výnos 2letého státního dluhopisu vyskočil téměř o 30 bodů na 10měsíční maximum -0,13 %.