ČR - ČNB zvedla sazby, ale představila opatrný výhled

03.08.2017 16:15

Bankovní rada ČNB podle očekávání dnes rozhodla o zvýšení 2T repo sazby z technické nuly (0,05 %) na 0,25 %. Současně zvyšuje i lombardní sazbu o 25 bazických bodů na 0,50 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,05 %. Hlasování bankovní rady bylo jednomyslné (měl chybět viceguvernér Hampl). Jde o první změnu sazeb od listopadu 2012, kdy došlo k poslednímu snížení sazeb. Z hlediska růstu sazeb jde o první zvýšení ČNB od února 2008. V rozvinutém světě je ČNB také třetí banka po Fedu a Bank of Canada, která v posledních 6 letech zvýšila sazby. Nová prognóza – rychlejší růst, nižší sazby Guvernér Rusnok uvedl, že rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makroekonomickou prognózu, ve které centrální banka výrazně zvýšila odhad růstu (z 2,9 % na 3,6 % pro letošní rok), naopak mírně snížila výhled inflace, která by ale stále měla zůstat v pásmu kolem cílových 2 % (letos i nad 2 %). Výhled pro úrokové sazby byl mírně snížen, dle prognózy po srpnovém zasedání by úrokové sazby měly zůstat asi rok beze změny a další zvýšení má přijít na program až někdy na konci roku 2018. Bankovní rada hodnotí rizika jako mírně pro-inflační kvůli obavě z oslabení kurzu při uzavíraní spekulativních pozic. Naopak bankovní rada nezmínila žádné proti-inflační riziko (např. posílení kurzu či nižší ceny ropy apod.). Prognóza CPI HDP 3M PRIBOR 3Q/18 4Q/18 2017 2018 2019 2017 2018 2019 srpen 2017 1,9 % 1,8 % 3,6 % 3,2 % 3,1 % 0,5 % 0,7 % 2,0% květen 2017 2,0 % 1,9 % 2,9 % 2,8 % 0,5 % 0,8 % Zdroj: ČNB Proč ČNB předbíhá ECB Guvernér Rusnok na tiskové konferenci dlouze vysvětloval, proč ČNB utahuje měnovou politiku již nyní a nečeká na obrat měnové politiky ECB. Dle ČNB rychleji rostou české reálné mzdy, nezaměstnanost je rekordně nízká, domácí jádrová inflace je vyšší a robustnější, rychle rostou tuzemské ceny nemovitostí a celková ekonomická aktivita je vyšší. Dle slov Rusnoka se česká ekonomika již začíná zahřívat a není důvod ji dál stimulovat nulovými sazbami. Opatrný výhled a bez prognózy kurzu S nastavením prognózy (růst pod 4 %, pro-inflační rizika), vyjmenováváním rozdílu mezi stavem české ekonomiky a eurozóny kontrastuje opatrný výhled na vývoj úrokových sazeb. Guvernér Rusnok uvedl, že dnešní zvýšení je jen první krok v normalizaci měnové politiky, další kroky budou záviset na vývoji ekonomiky a kurzu koruny. Ovšem vůbec to nevyznělo, že by ČNB chtěla se zvyšováním sazeb spěchat. Naopak to vypadá, že bankovní rada bude vyčkávat a sledovat kurz koruny, který je pro centrální banku evidentně stále ještě klíčovým parametrem, i když kurzový závazek skončil před 4 měsíci. ČNB v nové prognóze stále odmítá zveřejnit svoji projekci pro kurz koruny, k čemuž guvernér Rusnok řekl, že k úplné normalizaci ještě nedošlo. Trh byl lehce rozdělen, zda zvýšení nastane v srpnu či září, ale shodoval se v tom, že během roku ČNB sazby zvedne několikrát a představený výhled (žádné zvýšení během roku) je tak zklamáním. Samotné zvýšení sazeb 0,05 % na 0,25 % bude samozřejmě mít téměř nulový dopad na ekonomiku. Dnešní zvýšení sazeb je tak testovací balónek a ČNB bude vyčkávat, co následující vývoj přines (kurz koruny, kroky ECB). Další zvýšení sazeb se pravděpodobně odsouvá hluboko do příštího roku, možná až na samotný konec roku 2018. Koruna v reakci na zvýšení sazeb prudce poskočila o 20 haléřů na 25,90 CZK/EUR, ale pak postupně oslabila zpět nad úroveň 26,0 CZK/EUR. Také výnosy na peněžním trhu v první reakci vzrostly, ale pak se vrátily dokonce na nižší úroveň, než byly včera, v případě 2letého úrokového swapu na 0,78 %.