ČR - Exit ČNB z intervencí se blíží

30.03.2017 16:35

Dnešní zasedání bankovní rady České národní banky bylo bez překvapení. Úrokové sazby zůstaly beze změny na faktické nule (0,05 %). ČNB také potvrdila, že bude dál až do odvolání bránit koruně posílit přes 27 CZK/EUR. Celé březnové zasedání bylo o otázce, zda ČNB víc naznačí blížící se konec kurzového závazku. Centrální banka začala o přesném termínu mlžit, což může naznačovat, že konec kurzového závazku se přiblížil. ČNB sice nezměnila nastavení své měnové politiky, ale z prohlášení se vytratila zmínka o pravděpodobném ukončení intervencí v polovině letošního roku. Guvernér Rusnok uvedl, že bankovní rada na dnešním zasedání o ukončení kurzového závazku nehlasovala a nebylo to ani na programu. Ovšem po uplynutí tzv. tvrdého závazku (intervenovat do konce 1Q/17) může politiku slabé koruny ČNB opustit na jakémkoliv zasedání bankovní rady. Jinými slovy, guvernér Rusnok potvrdil naše očekávání, že zásadní rozhodnutí o koruně může být učiněno i na mimořádném zasedání. Guvernér ohledně načasování uvedl, že šance na ukončení kurzového závazku v polovině roku poklesly ve prospěch dřívějšího ukončení. Podle těchto slov se exit z kurzového režimu zdá být záležitostí spíše dnů či týdnů než měsíců. Zrychlení inflace v letošním roce je vyšší a nastalo dřív, než ČNB čekala. Velkou roli hrají vyšší ceny potravin a pohonných hmot, proto centrální banka zdůraznila, že pečlivě sleduje pokles cen ropy na 3měsíční minimum (50 USD), přitom v projekci počítá s vyšší cenou (roční průměr 57 USD). Za očekáváním ČNB zaostal i výsledek HDP ve 4Q/16. V souhrnu ČNB vidí letošní rizika spíše jako pro-inflační, ale příští rok je smíšený. V souhrnu guvernér Rusnok svými komentáři naznačil, že ukončení kurzového závazku je blízko a šance na ukončení v dubnu vzrostly. Z hlediska načasování může bankovní rada počkat na březnovou inflaci (bude zveřejněna 10. dubna). Ovšem dalším impulzem může být i třeba nárůst cen ropy. Nelze ani vyloučit, že ČNB počká až na své květnové zasedání (4. května), kdy bude mít bankovní rada k dispozici i novou prognózu. Přesný termín (den a hodina) zůstává nejistý a lze o něm jen spekulovat. Koruna po dlouhé době absolutního klidu vstupuje do fáze, kdy se bude vracet volatilita a zvyšuje se nejistota. Hned po tiskové konferenci guvernéra Rusnoka koruna krátce propadla z 27,02 na 27,23 CZK/EUR, ale pak korigovala na 27,15 CZK/EUR. Pro některé pozice byly pravděpodobně dnešní komentáře z ČNB zklamáním. Očekáváme, že po případném ukončení kurzového závazku bude koruna kolísat v širším pásmu kolem 27 CZK/EUR, když se bude čistit trh vzhledem k velké překoupenosti do korun (= vysoké sázky na posílení koruny).