ČR: Maloobchodní tržby v březnu meziročně +10,1 % (oček. 7,2 %)

Články

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá zpráva »

Úroky na úveroch spadli nielen v bankách, ale aj u nebankových spoločností. Tie vďaka vyššej tolerancii rizika nemajú o klientov núdzu, a to aj vďaka tomu, že reguláciou zmizlo z trhu viac ako 80 percent poskytovateľov. Napriek tomu objem úverov, ktoré rozdelili zostávajúci hráči, z roka na rok rastie. Celá zpráva »

Poštová banka prišla nedávno s novým typom produktu. Svoj vstup na trh s úvermi na bývanie ohlásila s doteraz jedinečnou sadzbou 0,725 percenta, no aj ďalšou novinkou. Je ňou neviazaný vklad na účte v banke, čo umožňuje klientovi dopracovať sa práve k historicky najnižšiemu hypotekárnemu úroku. Keďže ponuka je unikátna a ťažko porovnateľná s inými, pozrieme sa teraz bližšie na jej výhodnosť. Celá zpráva »

Slovensko vlani vykázalo historicky najnižší schodok verejných financií – 1,68 percenta. Je to lepšie ako plánovaná úroveň, no krajina už nepatrí medzi rozpočtovo zodpovednejšie. Až 12 európskych vlád totiž hospodárilo s prebytkovým, alebo vyrovnaným rozpočtom. Tvoria si tak rezervy na horšie časy, kým SR zatiaľ stále zvyšuje dlh. Celá zpráva »