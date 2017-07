ČR: Míra nezaměstnanosti v červnu v souladu s očekáváním na 4,0 %

Slováci ani tento rok neplánujú vynechať zo svojich cestovateľských plánov Chorvátsko a Česko, ktoré sa radia medzi TOP dovolenkové destinácie. Spoločná európska mena však voči obidvom lokálnym menám oslabila. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani. Celá zpráva »

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá zpráva »

Rozhodujete sa medzi podnikaním na živnosť alebo prostredníctvom jednoosobovej s.r.o.? Pozreli sme sa na to túto dilemu z daňového hľadiska – pri akej hranici ročného príjmu je pre živnostníka už lepšie rozmýšľať o prechode na spoločnosť s ručením obmedzeným. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Tohtoročná Pohoda opäť priniesla finančný rekord. Po vlaňajšom pol milióne eur vybratých z bankomatov, spravili návštevníci najväčšieho slovenského festivalu rekord v počte platieb kartou. Ich počet presiahol hranicu 12 tisíc, čo je medziročne o 70 percent viac. Celá zpráva »

Odchádzate do zahraničia a potrebujete sa poistiť, no v poistení sa veľmi nevyznáte, nemáte čas ísť do poisťovne ani chuť študovať poistné podmienky či stretávať sa s poisťovacím agentom? Obráťte sa na Borisa Bedekera – prvého poisťovacieho chat bota na Slovensku, ktorého vyvinula Allianz – Slovenská poisťovňa. Celá zpráva »

Úrokové sazby spořicích účtů zamrzly poblíž nuly a téměř se nehýbou. Lépe úročené účty klient již téměř nenajde. Ani nejmladší retailová banka již nezaujme. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Po dlhotrvajúcom období experimentov v monetárnej politike prichádza čas uťahovania si opaskov. Objem úverov na svetových trhoch klesá a klesať bude. Nebudem zdôrazňovať, ako veľmi je tento proces potrebný, sústredím sa skôr na to, čo tento negatívny impulz spôsobí. Bude to pravdepodobne spomalenie trhov smerom k recesii. Celá zpráva »