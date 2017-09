ČR - Rekordní růst v 2Q táhly všechny složky poptávky

01.09.2017 11:01

HDP – 2Q /17 Česká ekonomika měřená HDP ve druhém čtvrtletí zrychlila, když se vůči předchozímu čtvrtletí zvedla o 2,5 % q/q a meziroční růst se zvýšil na 4,7 % r/r (3,0 % v 1Q). Statistický úřad dokonce mírně zvýšil předběžný odhad z 16. srpna. Meziroční růst HDP ve 2Q táhly rovnoměrně všechny složky poptávky. Vedle tradiční spotřeby domácností (příspěvek k růstu 1,5 p.b.) a exportu (příspěvek 2,1 p.b.) celkový růst HDP výrazně podpořily fixní investice (příspěvek 1,7 p.b.). Růst spotřeby domácností byl poslední kvartály relativně stabilní, ale ve 2Q tempo růstu prudce vyskočilo ( +1,8 % q/q; 4,4 % r/r) na úrovně, které naposledy české statistiky ukazovaly na přelomu roku 2007/2008. Rekordně nízká nezaměstnanost, zrychlující nárůst platů a růst úvěrů se odráží ve vyšších útratách domácností, a to dle statistického úřadu ve všech položkách rodinných rozpočtů. Vývoj fixních investic (+6,3 % q/q; +7,7 % r/r) je největším překvapením výsledků HDP. Již na konci loňského roku byl zřejmý obrat u investic, které se pak v 1Q letošního roku z předchozího propadu navracely k růstu. Ovšem ve 2Q došlo k prudkému obratu, vykázaný q/q růst (+6,3 % q/q) je dokonce druhý nejvyšší v historii ČR. Robustnost růstu investic podtrhuje i skutečnost, že rostly všechny složky investic, což se naposledy stalo v roce 2015 při dočerpávání EU fondů a před tím jen v roce 2004. Razantní růst investic tlumil pokles zásob (příspěvek k HDP -1,0 p.b.). Zrychlení růstu není jenom domácí záležitostí, ale jde o širší celoevropský trend, což se pak odráží na vysokém růstu domácích exportů (+7,3 % r/r), který dokáže vyrovnávat zrychlení importů (6,2 % r/r) jako důsledek silné domácí poptávky (spotřeba + investice). Dynamický vývoj exportů je tak další kamínek do mozaiky vysokého růstu české ekonomiky ve 2Q. Vládní výdaje vzrostly v 2Q o 1,9 % r/r. Na nabídkové (výrobní) straně zůstal výrazným faktorem růstu přidané hodnoty (+2,3 % q/q; 4,7 % r/r) zpracovatelský průmysl (+7,9 % r/r), ale rostly i všechny složky služeb. HDP – reálný růst 1Q/16 2Q/16 3Q/16 4Q/16 1Q/17 2Q/17 - q/q změna 0,3 % 0,8 % 0,2 % 0,4 % 1,5 % 2,5 % - r/r změna 3,5 % 2,8 % 1,8 % 1,8 % 3,0 % 4,7 % HPH – reálný růst 1Q/16 2Q/16 3Q/16 4Q/16 1Q/17 - q/q změna 0,4 % 0,7 % 0,2 % 0,5 % 1,6 % 2,3 % - r/r změna 3,4 % 2,8 % 1,8 % 1,8 % 3,0 % 4,7 % Zdroj: ČSÚ Z hlediska dynamiky jsou výsledky HDP za 2Q naprosto mimořádné. Mezikvartální růst HDP (+2,5 % q/q) je nejvyšší v historii ČR (data od 1996), při anualizovaném vyjádření, jak se například vyjadřuje růst HDP v USA, růst českého HDP v 2Q dosáhl 10,3 %. Růst jde navíc přes všechny složky poptávky a rekordní zrychlení růstu vykázaly jak investice, tak i spotřeba domácností. I při konzervativním výhledu pro druhou polovinu roku, tj. nečekáme, že se bude opakovat dynamický růst z 1-2Q, letos celoroční růst pravděpodobně přesáhne úroveň 4 procent. Výsledky HDP přináší pro rozhodování ČNB jasný signál, že by měla zvyšovat sazby. Ekonomika silně roste ve všech složkách, vykazuje znaky přehřívání a není důvod ji stimulovat nulovými sazbami. I vzhledem k posledním hlasům z bankovní rady (Hampl, Mora) rostou šance, že ČNB letos ještě jednou zvýší sazby. Koruna v reakci na výsledky HDP mírně posílila k euru o 7 haléřů na 26,05 CZK/EUR.