ČR - Revize HDP za 4Q nahoru, růst táhly domácnosti a export

03.03.2017 11:10

HDP – 4Q /16 Česká ekonomika měřená HDP ve 4Q mírně zrychlila, když se vůči předchozímu čtvrtletí zvedla o 0,4 % a meziroční růst zrychlil na 1,9 % (1,8 % v 3Q). Statistický úřad mírně zvýšil svůj předběžný odhad (+0,2 % q/q; 1,7 % r/r) zveřejněný 14. února. Za celý rok 2016 česká ekonomika vzrostla o 2,3 % (v roce 2015 o 4,3 %). Meziroční růst HDP ve 4Q rovnoměrně táhla spotřeba domácností (příspěvek k růstu +1,3 p.b.) a export (příspěvek +1,2 p.b.). Brzdou naopak zůstaly investice (příspěvek -0,7 p.b.). Spotřeba domácností (+0,9 % q/q; 2,9 % r/r) pokračovala v pozvolném růstu tempem, které zůstává beze změny téměř 2 roky. Motorem růstu je pokračující pokles nezaměstnanosti, který ve stále větší míře doplňuje i růst příjmů. Pro letošní rok je negativní zprávou pro růst reálných příjmů zrychlení inflace. Ovšem stále očekáváme, že spotřeba domácností zůstane klíčovým faktorem růstu i v letošním roce. Vývoj fixních investic (-0,6 % q/q; -6,1 % r/r) zůstal i na konci roku negativní. Zdrojem celkového propadu jsou hlavně investice do budov (-13 % r/r) a strojů (-10 %), které v roce 2015 výrazně zvedlo dočerpávání fondů EU. Následně vysoká srovnávací základna vede v meziročním srovnání k velkému propadu v roce 2016. Celkový výsledek investic ve 4Q zlepšil nárůst zásob (příspěvek k HDP +0,9 p. b.), který naznačuje, že investice v letošním roce by se mohly vrátit k růstu. Vládní výdaje zůstaly ve 4Q téměř beze změny. K nárůstu přebytku zahraničního obchodu došlo i přes zpomalení exportu (1,8 % r/r vs 2,4 % ve 3Q), protože zpomalení importu bylo ještě větší (+0,4 % r/r vs. 1,7 %) kvůli utlumenému vývoji investic. Na nabídkové straně byl dominantním faktorem růstu přidané hodnoty (+0,3 % q/q; 1,6 % r/r) podle očekávání zpracovatelský průmysl (+4,7 % r/r). HDP – reálný růst 1Q/16 2Q/16 3Q/16 4Q/16 2016 - q/q změna 0,4 % 0,9 % 0,2 % 0,4 % 2,3 % - r/r změna 3,0 % 2,6 % 1,8 % 1,9 % HPH – reálný růst 1Q/16 2Q/16 3Q/16 4Q/16 2016 - q/q změna 0,4 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 2,1 % - r/r změna 2,7 % 2,5 % 1,6 % 1,6 % Zdroj: ČSÚ V letošním roce očekáváme mírně zrychleni růstu přes 2,5 %, když by měl dál pokračovat růst spotřeby domácností a současně se obrátit vývoj u investic. Rizikové faktory přináší především zahraničí - volby v řadě evropských zemí, situace v eurozóně (Řecko, italské banky), zahájení Brexitu. Domácí zahraniční obchod může ovlivnit případné ukončení kurzového závazku ČNB. Výsledky HDP jsou pro rozhodování ČNB neutrální, protože nepřináší překvapení. Rozhodující je navíc vývoj inflace a také možnost hladce ukončit kurzový závazek (obrana 27 CZK/EUR) vzhledem k pokračující uvolněné měnové politice ECB. Devizový trh vůbec nereagoval na výsledky HDP, koruna k euru se dál držela beze změny na 27,02 CZK/EUR.