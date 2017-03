ČR - Silný start průmyslu do nového roku, maloobchod také dál roste

OPEC sa už tretí mesiac plní novembrovú dohodu o znížení produkcie. Je to však najmä zásluhou Saudskej Arábie, ktorá kompenzuje horšiu disciplínu ostatných krajín kartelu. Bez nej by dohodu nebolo možné dodržať. Má však postrannú motiváciu – blížiace sa IPO národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Máme pre pred sebou ťažký týždeň. Prvou udalosťou, na ktorú sa upína pozornosť trhov je stretnutie komisie FOMC v stredu. Očakáva sa, že FED opäť zvýši sadzby o 25 bázických bodov, čo by bolo prvý krát od roku 2006, keď by došlo k viac ako jednému zvýšeniu v priebehu jedného štvrťroka. Okrem toho je to v kariére viacerých obchodníkov a finančných profesionálov po prvý krát, čo môžu byť svedkami série zvyšovaní sadzieb a uťahovania monetárnej politiky. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

O zlúčení viacerých úverov do jedného, alebo o prevedení do inej banky uvažuje podľa prieskumu jedna tretina ľudí. Pre tromi rokmi ich bolo len 24 percent. Ďalší 29 percent dlžníkov si už refinancovanie staršieho úveru aktívne vybavuje. Je o tretinu viac ako pred tromi rokmi. Celá zpráva »

Penzijní společnosti mají v transformovaných fondech ručit za nezáporné zhodnocení. To sice připíší, ale klientům stejně nevydělají. Inflaci překonaly jen výjimky. Jak se dařilo tomu vašemu? Celá zpráva »

Na Ázijskom trhu v utorok k nám prišli správy z medziročnej zmeny čínskej priemyselnej produkcie, ktorá rástla o 0,1% nad očakávaním 6,2%. Posledná hodnota bola 6,0%. Aj investície do neobežného majetku spoločností v Číne rástli a rástli o 8,9% oproti 8,1% z predchádzajúceho obdobia. Maloobchodné predaje však už rástli pomalším tempom ako bolo očakávané a to o 9,5% miesto očakávaných 10,5%. Celá zpráva »