Credit Suisse spolu s výsledky za 1Q oznámila navýšení kapitálu o 4 mld. CHF

26.04.2017 10:00

Banka Credit Suisse spolu s výsledky za 1Q oznámila navýšení kapitálu o 4 mld. CHF. Část svých švýcarských aktiv nakonec neprodá.Banka již v únoru indikovala, že navýší kapitál o 2 až 4 mld. CHF, spolu s dnešními výsledky částku upřesnila na 4 mld. CHF. Banka v budoucnosti zamýšlí vyplácet dividendu pouze v hotovostní podobě, aby se vyhnula dalšímu naředění kapitálu. Banka v 1Q dosáhla zisku před zdaněním 670 mil. CHF, analytici očekávali 648 mil. CHF. Kapitálová přiměřenost dosáhla 11,7 %, po navýšení kapitálu by měla činit 13,4 %. Akcie Credit Suisse se pod tickerem CSX obchodují také na německé Xetře. Credit Suisse Group AG (CSX) +2,8 % na 14,54 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 30,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +7,9 Očekávané P/E 17,3 52týdenní minimum (EUR) 9,0 Prům. cílová cena (EUR) 14,3 52týdenní maximum (EUR) 15,2 Dividendový výnos (%) 4,3 Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.