Czech Coal navýšil nabídku na koupi elektrárny Počerady, ČEZ ji zvažuje

13.04.2017 08:56

Nabídka dosahuje hodnoty 10 mld. korun, z toho 4,5 mld. v hotovosti.Těžební skupina Czech Coal navýšila nabídku na koupi jedné z nevětších českých hnědouhelných elektráren v Počeradech. Nová nabídka činí 10 mld. korun. S informací přišly Hospodářské noviny. ČEZ podle informací nabídku zvažuje. Podle HN nabídka obsahuje tři části. První z nich je 4,5 miliardy korun v hotovosti, dále podmínka dodávek veškeré vyrobené elektřiny z Počerad pro ČEZ za výrobní náklady až do konce roku 2023, kterou může ČEZ prodat s odhadovaným ziskem přes 5 mld. korun, a možnost odběru až 30 milionů tun uhlí. Jak informují Hospodářské noviny, firma českého miliardáře Pavla Tykače Počerady nutně potřebuje. Bez nich by totiž neměla kam dodávat uhlí ze svého lomu Vršany. Ještě před rokem a půl nabízel Czech Coal za Počerady o půldruhé miliardy menší částku. „V tuto chvíli to není nezbytně tak, že musíme Elektrárnu Počerady prodat. Dostali jsme nabídku a tu zvažujeme a posuzujeme, zda je pro nás výhodná. Rozhodnutí ještě nepadlo,“ nechal se slyšet mluvčí polostátního giganta Ladislav Kříž. Zdroj: Hospodářské noviny, Reuters František MašekFio banka, a.s.