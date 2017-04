Daimler představil kompletní výsledky za 1Q a navýšil celoroční výhled

26.04.2017 12:26

Německý automobilový koncern Daimler potvrdil předběžné výsledky, které zveřejnil před dvěma týdny, a navýšil celoroční výhled provozního zisku.Provozní zisk za 1Q vzrostl o 87 % díky vyšším prodejům Mercedesů. Ty vzrostly o 16 % a dosáhly tak rekordních 560 625 vozidel. Čistý vzrostl na dvojnásobných 2,8 mld. EUR. „Máme za sebou velmi úspěšný kvartál. Před námi je řada příležitostí nabízejících další profitabilní růst. Máme správné produkty, abychom jich využili a dostatečnou finanční sílu, abychom učinili potřebné investice,“ uvedl předseda představenstva Dieter Zetsche. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 24 % na 2,1 mld. EUR. „Výrazný nárůst jde téměř výhradně na vrub investicím do digitalizace, elektrických automobilů a autonomního řízení,“ uvedl finanční ředitel Bodo Uebber. Automobilka chce do roku 2022 uvést alespoň deset elektromobilů. Automobilka dříve očekávala „mírný“ růst zisků v letošním roce, podle dnešního prohlášení nyní očekává „výrazný“ růst, aniž by ho číselně specifikovala. Analytici očekávají, že zisk EBIT za rok 2017 vzroste o 8,5 % na 14 mld. EUR. Akcie Daimleru se pod tickerem BAADAI obchodují také na RM-SYSTÉMu. Daimler AG (DAI) -0,5 % na 68,34 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 73,1 P/E 7,4 Vývoj za letošní rok (%) -3,4 Očekávané P/E 7,9 52týdenní minimum (EUR) 50,8 Prům. cílová cena (EUR) 74,5 52týdenní maximum (EUR) 73,2 Dividendový výnos (%) 4,8 Zdroj: Daimler, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.