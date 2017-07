Daimler reportoval rekordní prodeje i tržby, přesto zůstal pod konsensem

26.07.2017 09:46

Tržby meziročně vzrostly o 7 %, čistý zisk o 2 %. Provozní zisk rostl o 15 %. Růstu ziskovosti pomáhala zejména divize Mercedesu. Výsledky společnosti Daimler AG (DAI) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. EUR) 41,16 41,19 38,62 Čistý zisk (mld. EUR) 2,44 -- 2,43 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 2,11 2,44 2,94 Celkové tržby vzrostly o 7 % Matka známé automobilové značky Mercedes - Benz, společnost Daimler, reportovala výsledky za druhý kvartál fiskálního roku. Výsledky automobilky zůstaly pod očekáváními trhu, a to i přesto, že firma reportovala rekordní prodeje vozů i celkové tržby. Čistý zisk společnosti v meziročním srovnání vzrostl o 2 %, celkové tržby posléze o 7 %. Růst ziskovosti byl tažený zejména dobrými čísly Mercedesu Provozní marže pro samotné automobily Mercedes pro tento kvartál činila 10,20 %, což je nárůst o takřka 4 procentní body z předchozí hodnoty 6,4 %. Celkový provozní zisk celé skupiny meziročně poskočil o 15 % na 3,75 miliard eur. Ten byl tažený zejména 70% (na 2,4 miliard eur) růstem ziskovosti právě divize Mercedes- Benz. Celkové prodeje Daimleru za druhé čtvrtletí činily 822 504 vozů, což je ve srovnání s druhým kvartálem minulého roku růst o 8 %. Prodeje jednotky Mercedes - Benz posléze vzrostly o 9 % na 595 178 automobilů. Meziroční vývoj v 1Q a 2Q na úrovni tržeb, čistého zisku, zisku EBIT a EPS; Zdroj: Daimler CEO Dieter Zetsche označuje výsledky za excelentní CEO Daimleru Dieter Zetsche se i přesto, že čísla zůstala pod odhady trhu, nezdráhal označit výsledky za excelentní. „Sami sobě jsme nastavili ambiciózní cíle. A podařilo se nám jich dosáhnout - a to jak na úrovni prodejů, tak i ziskovosti,“ komentoval Zetsche výsledky v prohlášení. Jedna z nejznámějších automobilek očekává, že celosvětová poptávka po automobilech by měla tento rok vzrůst o 1 až 2 %, což by znamenalo osmý růstový rok v řadě. Ve Spojených státech se sice očekává, že prodeje budou klesat, avšak rostoucí poptávka v Evropě a Číně tento pokles více než vyvažují, zatímco v Indii se očekává výrazný růst prodejů. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Daimleru dnes po otevření mírně rostou. Daimler AG (DAI) +0,4 % na 61,28 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 65,6 P/E 6,6 Vývoj za letošní rok (%) -13,3 Očekávané P/E 6,7 52týdenní minimum (EUR) 58,0 Prům. cílová cena (EUR) 73,7 52týdenní maximum (EUR) 73,2 Dividendový výnos (%) 5,3 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, DaimlerFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.