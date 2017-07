Daimler vyčlení 220 mil. EUR na snižování emisí svých automobilů

19.07.2017 10:51

Snižování emisí by se mělo týkat 3 milionů vozidel s naftovými motoryNěmecká společnost Daimer, výrobce automobilů Mercedes-Benz, plánuje investovat 220 milionů eur do nových technologií, které pomohou snížit emise dieselových motorů. Tento krok je reakcí na emisní aféru společnosti Volkswagen. Evropské automobilky jsou pod velkým tlakem od září roku 2015, kdy se informace o tom, jak Volkswagen obcházel emisní testy, dostaly na veřejnost. Mluvčí společnosti Daimler řekl, že veškerá jejich vozidla jsou přizpůsobena emisním požadavkům, a tímto krokem chtějí pouze ujistit své zákazníky a zvýšit jejich důvěru v dieselové motory. Daimler již investoval 3 miliardy eur do vývoje nových naftových motorů. Akcie společnosti Daimler akuálně zaznamenávají pokles o 0,1 % na 64,08 EUR. Daimler AG (DAI) -0,1 % na 64,08 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 68,6 P/E 6,9 Vývoj za letošní rok (%) -9,4 Očekávané P/E 7,1 52týdenní minimum (EUR) 56,6 Prům. cílová cena (EUR) 73,9 52týdenní maximum (EUR) 73,2 Dividendový výnos (%) 5,1 Zdroj: Financial TimesJan KreglFio banka, a.s.