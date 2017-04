Daimler zveřejnil předběžné výsledky, akcie rostou

12.04.2017 11:11

Kompletní výsledky společnost oznámí 26. dubna.Německá automobilka zveřejnila předběžné výsledky za první kvartál tohoto roku. Výsledky výrazně překonaly očekávání. Zisk před zdaněním a úroky EBIT vzrostl meziročně podle předběžných údajů o 87 % na více než 4 mld. eur. Kompletní výsledky společnost oznámí 26. dubna. Akcie Daimleru dnes rostou o 1,2 %. Daimler AG (DAI) +1,2 % na 67,47 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 72,2 P/E 8,5 Vývoj za letošní rok (%) -4,6 Očekávané P/E 7,8 52týdenní minimum (EUR) 50,8 Prům. cílová cena (EUR) 75,3 52týdenní maximum (EUR) 73,2 Dividendový výnos (%) 4,8 Zdroj: The Financial Times, DaimlerFrantišek MašekFio banka, a.s.