Další akcie na Trumpově mušce: Toyota

06.01.2017 10:56

Donald Trump ve svých komentářích na Twitteru kritizuje jmenovitě některé společnosti a trhy na jeho slova slyší.Psali jsme již o Trumpových tweetech týkajících se fůze AT&T a Time Warner. Poslední společnost do které se opřel, byla japonská automobilka Toyota. Ta plánuje výstavbu továrny v Mexiku, což budoucí prezident obecně kritizuje. Na Twitteru opět zmínil zvláštní daň na importované výrobky. Akcie společnosti Toyota dnes ráno klesly o 1,7 %. Zdá se, že obchodování jednotlivých akcií "podle Trumpa" by mohlo být trendem. Již dnes existuje mobilní aplikace, která má zabudovaný tzv. Trump trigger, který uživatele upozorní na tweet a případný očekávaný pohyb. K dispozici zde (pouze iOS). Filip TvrdekFio banka, a.s.