Další cíl shortařů z Citron Research? Výrobce čipů Nvidia, nejrůstovější akcie roku 2016 z S&P 500

29.12.2016 11:26

Akcie společnosti Nvidia se propadly o necelých 7 % poté, co shortaři z Citron Research vydali doporučení pro její akcie. Ty by podle nich měly klesnout k 90 USD.Shortaři z Citron Research, kteří se v poslední době proslavili útokem na farmaceutickou společnost Valeant Pharmaceuticals, vydali prodejní doporučení pro nejrůstovější americkou akcii z indexu S&P 500, výrobce čipů Nvidia. Společnost se proslavila svými grafickými kartami, nyní se však snaží prosadit i v oblastech umělé inteligence a autonomních automobilů. Investoři podle Citron Research nevěnují dostatečnou pozornost tomu, že velká část růstu Nvidie pochází z herního sektoru a jde na úkor konkurenční společnosti AMD, než že by se jednalo o nové trhy. Podle Citron Research je v oblastech datacenter a dalších čipů výrazná konkurence a Intel má díky dohodě přístup k intelektuálnímu vlastnictví společnosti. Vyjadřují také obavy ohledně udržitelnosti současných marží. Andrew Left, který za Citron Research stojí, v rozhovoru pro televizi CNBC řekl, že ačkoliv společnost obdivuje a myslí si, že je úžasná, tak shortuje její akcie. Citron Research zveřejnil souhrn se svými šesti tezemi na Twitteru. NVIDIA Corp (NVDA) včera ztratila 6,9 % na 109,25 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 58,9 P/E 54,3 Vývoj za letošní rok (%) +231,5 Očekávané P/E 38,3 52týdenní minimum (USD) 24,8 Prům. cílová cena (USD) 97,5 52týdenní maximum (USD) 119,9 Dividendový výnos (%) 0,4 Zdroj: Bloomberg, CNBCJan Tománek, Fio banka, a.s.