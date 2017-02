Daniel Beneš v rozhovoru připustil rozdělení ČEZu, usnadnilo by to výstavbu jaderných bloků

03.02.2017 11:36

Generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro tisk připustil rozdělení společnosti. Usnadnilo by výstavbu jaderných bloků, jelikož by se stát nemusel ohlížet na minoritní akcionáře.„Buď najdeme kompromis a budeme plnit všechny cíle optimálně, anebo prostě akcionáři dojdou k tomu, že je lepší jít cestou, kde by se firma například rozdělila,“ řekl Beneš Lidovým novinám. „Je tu cesta, kterou jdou německé firmy jako RWE či EON – aby byly schopny tyto cíle plnit, firmu prostě rozdělí. Jedna část je stoprocentně státní a tam politici nemusí přihlížet k minoritním akcionářům a mohou vést rozhodnutí jiného typu, například o výstavbě jaderné elektrárny. A v jiné části se rozvíjí nová energetika. Tam ten stát třeba nemá sedmdesát procent, ale má například o něco menší majoritu,“ dodal. Z politiků se k myšlence zatím jasně vyjádřil pouze ministr průmyslu Jan Mládek, který by byl pro. Vicepremiér Bělobrádek potřebuje více času, ministr financí Babiš neodpověděl. Německé firmy E.ON a RWE nepřistoupily ke svému rozdělení kvůli výstavbě nových jaderných bloků, nýbrž kvůli oddělení jaderných elektráren, které německá vláda zavrhla, a konvenčních zdrojů od obnovitelných zdrojů a sítí. Akcie společnosti ČEZ (BAACEZ) dnes rostou 0,09 % na 429,9 Kč. Zdroj: Lidové novinyJan Tománek, Fio banka, a.s.

