Daňová reforma zřejmě nabere zpoždění, uvedl americký ministr financí Mnuchin

17.04.2017 22:06

Daňová reforma zřejmě nabere zpoždění kvůli jednání Trumpovy administrativy s Kongresem ohledně zdravotní reformy, uvedl v rozhovoru americký ministr financí Steven Mnuchin.Daňová reforma začala s agresivním časovým plánem, uvedl Mnuchin. „Je férové říct, že se pravděpodobně trochu zpozdí kvůli [reformě] zdravotnictví,“ řekl. Mnuchin očekává, že daňový systém projde reformou ještě v letošním roce. Trumpova administrativa nyní pracuje na nové reformě zdravotnictví poté, co v březnu ztroskotala reforma prosazovaná předsedou Sněmovny reprezentantů Paulen Ryanem. Zdroj: Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.