Darden Restaurants překonal v 4Q 2017 očekávání analytiků

27.06.2017 14:56

Společnost Darden Restaurants, provozovatel sítě restaurací v USA a Kanadě, dnes před otevřením trhů reportovala výsledky za 4Q a celý fiskální rok 2017. Výsledky společnosti Darden Restaurants (DRI) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 1,93 1,90 1,79 Čistý zisk (mil. USD) 148,8 -- 140,6 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,18 1,15 1,10 Společnost rostla na úrovni tržeb i zisků Tržby i čistý zisk společnosti byly v uplynulém kvartále nad očekáváním většiny analytiků. Čistý zisk dosáhl 148,8 mil. USD, což odpovídalo očištěnému zisku na akcii 1,18 USD. Očekávalo se 1,15 USD. Tržby byly 1,93 mld. USD, konsensus očekával jen 1,90 mld. USD. Společnost reportovala celoroční zisk ve výši 479,1 mil. USD, který odpovídá zisku na akcii 3,80 USD. Tržby za fiskální rok 2017 byly 7,17 mld. USD. Darden Restaurants také zvýšila kvartální dividendu, která bude vyplacena 1. srpna 2017, o 12,5 % z 0,56 na 0,63 USD na akcii. Analytici očekávali dividendu 0,60 USD na akcii. Porovnatelné tržby nad očekáváním analytiků Růst porovnatelných tržeb byl také nad očekáváním. Za čtvrtý kvartál celkové porovnatelné tržby skupiny vzrostly o 3,3 %, očekával se růst jen o 2,4 %. V rámci skupiny se nejvíce dařilo řetězu restaurací Olive Garden, kde porovnatelné tržby za 4Q meziročně vzrostly o 4,4 % při očekávání +2,8 %. Řetězu restaurací LongHorn Steakhouse se také dařilo nad očekáváním. Porovnatelné tržby vzrostly o 3,5 %. Analytici oslovení agenturou Bloomberg v průměru očekávali růst 1,8 %. Výhled na fiskální rok 2018 Společnost i nadále očekává růst porovnatelných tržeb. Svůj výhled na příští rok zvýšila z +1 % na +2 %. Celkový růst tržeb společnost očekává mezi 11,5 % a 13,0 %. Za příští fiskální rok Darden Restaurant očekává očištěný zisk na akcii mezi 4,38 až 4,50 USD, což odpovídá výhledu analytiků 4,42 USD na akcii. Darden Restaurants provozuje 1700 restaurací v USA a v Kanadě a zaměstnává přes 175 000 lidí. Pod společnost spadají restaurace Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar´s Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze a Eddie V's. Darden Restaurants plánuje během fiskálního roku 2018 otevřít 35 až 40 nových poboček restaurací. Od začátku roku hodnota akcií Darden Restaurants vzrostla o 24 %, index S&P 500 vzrostl za stejnou dobu o 9 %. Výsledky společnosti si můžete přečíst zde. Darden Restaurants Inc (DRI) 0 % na 90,08 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 11,2 P/E 22,8 Vývoj za letošní rok (%) +23,9 Očekávané P/E 20,4 52týdenní minimum (USD) 59,5 Prům. cílová cena (USD) 88,1 52týdenní maximum (USD) 93,0 Dividendový výnos (%) 2,5 Zdroj: Bloomberg, Darden RestaurantsRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.