Data z trhu práce potvrdila dobrou kondici americké ekonomiky

10.03.2017 15:36

Data z trhu práce implikují pravděpodobnost zvýšení sazeb. Růst pracovních pozic překonal odhady analytiků. Nezaměstnanost na 4,7 %, růst mezd o 2,8 %.Růst pracovních pozic překonal očekávání Největší světová ekonomika v únoru vygenerovala mimo sektor zemědělství cca 235 tisíc nových pracovních míst. Odhady analytiků byly o něco střídmější, očekávalo se 190 tisíc nově vzniklých míst. Došlo k revizi pracovních míst za leden z 238 tisíc na 227 tisíc. V soukromém sektoru vzniklo v únoru 227 tisíc míst, což je opět výrazně nad očekáváním trhu. Ve veřejném sektoru bylo poté vytvořeno zhruba 8 tisíc pozic. Podle dat agentury ADP vygeneroval soukromý sektor v USA v únoru 298 tisíc pracovních míst při očekávání 190 tisíc. V pozitivním světle se ukázaly i další indikátory trhu práce. Míra participace v únoru mírně vzrostla z 62,9 % na 63 %. Nezaměstnanost se drží pod 5 % na 4,7 %. Míra nezaměstnanosti U6 beroucí v potaz i občany, kteří pracují jen na částečný úvazek, ale rádi by byly zaměstnáni na úvazek plný či lidi, kteří již hledání práce vzdali, klesla z 9,4 % na 9,2 %. Průměrná hodinová mzda meziročně rostla o 2,8 % v souladu s očekáváními analytiků. Meziměsíčně pak mzdy rostly o 0,2 % při očekávání 0,3 %. Očekává se zvýšení hlavní úrokové sazby při nejbližším zasedání FOMC Pozitivní vývoj na americkém trhu práce bývá bedlivě sledovaným faktorem Federálního výboru pro volný trh (FOMC) při rozhodování o nastavení hlavní úrokové sazby v ekonomice. Příští zasedání měnového výboru Fedu je naplánováno na 14. a 15. března. Šance na zvýšení úrokových sazeb se pohybují nad 90 %. Pro růst úrokové sazby hovoří mimo pozitivních dat z trhu práce potvrzujících dobrou kondici americké ekonomiky zejména meziroční inflace, která v lednu vzrostla na 2,5 %. Jádrová inflace meziročně rostla o 2,3 %. Americké futures na pozitivní data z trhu práce reagovaly růstem. Výnos 10letého amerického dluhopisu se po zveřejnění dat pohyboval na 2,602 %. Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.