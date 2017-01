Dax končí dnešní seanci silnější o 0,5 %

Německý akciový index DAX končí dnešní obchodní seanci silnější o 0,5 %. Nejlépe performující emisí dnešního dne byly akcie Adidasu. Výrobce sportovního zboží dnes potěšil své akcionáře 3% zhodnocením. Slušnými zisky se prezentoval rovněž Bayer (+1,5 %) a energetická společnost E.ON (+1,5 %). Akcie energetické společnosti si od začátku roku připsaly již 10 %. Nedařilo se naopak akciím letecké společnosti Deutsche Lufthansa (-0,9 %), které ztratily část zisků z předchozích dní živených spekulacemi o možném kapitálovém vstupu společnosti Etihad do akcionářských struktur Lufthansy. CEO asijské aerolinky dnes odmítl jakekoliv plány na majetkovou účast v Lufthanse. Slabší den má za sebou i německá zajišťovna Munich Re, jejíž akcie ztratily 0,4 %. Index DAX +0,51 % na 11599,39 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Adidas (ADS) +3,0 % Lufthansa (LHA) -0,9 % Bayer (BAYN) +1,5 % Munich Re (MUV2) -0,4 % E.ON (EOAN) +1,5 % Linde (LIN) -0,3 % Merck (MRK) +1,1 % Continental (CON) -0,3 % Commerzbank (CBK) +0,9 % Henkel (HEN3) 0,0 % Fio banka, a.s.