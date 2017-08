DAX na pozadí geopolitické nejistoty oslabil o více než procento

09.08.2017 17:50

Hlavní německý index odepsal 1,15 % na 12151,26 b. Klesající výnosy stáhly do záporu akcie bank. Po reportu uzavřel v kladných číslech E.ON.Německý DAX uzavřel středeční seanci ovlivěnou geopolitickou nejistotou slabší o 1,15 % na 12151,26 b. Klesající výnosy německých dluhopisů poslaly do výrazného záporu bankovní tituly. Výnosy 10letého vládního bundu dnes poklesl o více než 4 bazické body pod hladinu 0,430 % poté, co investoři hledají bezpečné přístaviště po agresivním tónu výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa směrem k Severní Koreji. Commerzbank (CBK; -4,1 %) i Deutsche Bank (DBK; -3,8 %) tak zakončily středeční seanci výrazně v červených číslech. Po dnešních kvartálních výsledcích klesaly také akcie pojišťovny Munich Re (MUV; -2,5 %). Zisk firmy pokles meziročně o 25 %, čekal se však výraznější pokles. Firma také v prohlášení potvrdila celoroční výhled. Kolem dvou procent odepsaly také společnosti Adidas (ADS; -3,0 %) a Lufthansa (LHA; -1,9 %) Naopak se dařilo energetice E.ON (EOAN; +3,7 %), která dnes reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. E.ON plánuje od příštího roku navýšit dividendu. Jedná se zejména o důsledek rozhodnutí německého ústavního soudu o neplatné dani z jaderného paliva. Za 2Q firma vykázala meziroční růst očištěného zisku EBIT o 70 % (za 1H 1,8 mld. eur, tedy pokles o 12 %). Výnosy energetické společnosti za druhé čtvrtletí v meziroční komparaci vzrostly o 1 % a dosáhly výše 9,1 miliard eur. Za prvních šest měsíců roku pak dosáhly výše 19,6 miliard eur, což se rovná růstu o 3,3 %. Akcie energetické společnosti po oznámení výsledků nejprve oslabovaly, v průběhu seance však směr otočily a uzavřely na vrcholu indexu. Mírněji rostla další energetická firma RWE (RWE; +0,8 %) či výrobce automobilových součástek Continenta (CON; +0,5 %). Index DAX -1,15 % na 12151,26 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna E.ON (EOAN) +3,7 % Commerzbank (CBK) -4,1 % RWE (RWE) +0,8 % Deutsche Bank (DBK) -3,8 % Continental (CON) +0,5 % Adidas (ADS) -3,0 % Infineon Technologies (IFX) +0,2 % Munich Re (MUV2) -2,5 % Vonovia (VNA) -0,2 % Lufthansa (LHA) -1,9 % Zdroj: Bloomberg František Mašek, Fio banka, a.s.František Mašek, Fio banka, a.s.