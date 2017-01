DAX pokračoval v úkroku stranou, Volkswagen na maximech od Dieselgate

Index DAX odepsal 0,3 % na 11563,99 b.DAX pokračoval v úkroku stranou, kdy po třech dnech mírných zisků pro změnu mírně ztrácel. Na úrovni jednotlivých akcií však bylo možné pozorovat zajímavější pohyby, když Volkswagen (VOW3; +4,9 %) vzrostl na maxima od vypuknutí Dieselgate. Perlička je, že dnes americký tisk přišel se zprávou, že FBI zatkla jednoho z manažerů firmy a podezírá ho z konspirace s cílem zatajit právě podvádění s emisemi. Výrazný propad zaznamenaly akcie společnosti Fresenius Medical Care (FME; -6,8 %) kvůli vyšetřování praktik v USA. Ztrácela i společnost Fresenius (FRE; -3,3 %), která ve FME drží velký podíl. Propadly se také akcie Lufthansy (LHA; -5,8 %), jejíž prezentace pro investory indikuje slabší výsledky za rok 2016 a řadu výzev v letošním roce. Nedařilo se ani německým bankám Commerzbank (CBK; -2,5 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,2 %), které dnes korigovaly zisky z minulého týdne, kdy rostly spolu s výnosy německých bondů. Index DAX -0,3 % na 11563,99 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Volkswagen (VOW3) +4,9 % Fresenius Medical Care (FME) -6,8 % Henkel (HEN3) +1,0 % Lufthansa (LHA) -5,8 % Linde (LIN) +0,9 % Fresenius (FRE) -3,3 % SAP (SAP) +0,8 % Commerzbank (CBK) -2,5 % Deutsche Boerse (DB11) +0,6 % Deutsche Bank (DBK) -1,2 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce ledna vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: http://bit.ly/Fio_akceJan Tománek, Fio banka, a.s.