DAX umazal většinu denních ztrát

17.01.2017 18:46

Index DAX uzavřel o 0,13 % níže na 11540 b.Německé akcie dnes otevřely v záporu, index DAX kolem poledne ztrácel přes 1,1 %. Poté však většinu ztrát umazal a osciloval kolem nuly. V plusu však uzavřít nedokázal. Akcie aerolinky Lufthansa (LHA) s 4,3% ziskem výrazně outperformovaly trh po spekulacích, že o podíl ve společnosti jeví zájem aerolinky Etihad, se kterými Lufthansa na některých letech spolupracuje. Analytici jsou však spíše skeptičtí, i vzhledem k tomu, že Etihad je firma ze Spojených arabských emirátů, což by ztížilo právní aspekt transakce. Aerolinky část zisků odevzdaly po zprávě Reuters s odkazem na anonymní zdroj z firmy, podle kterého firmy spolu o podílu nejednají. Akcie dalších německých společností obchodovaly bez výraznějších změn, přes procento odepsal pouze HeidelbergCement (HEI; -1,3 %). Index DAX -0,13 % na 11540 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +4,3 % HeidelbergCement (HEI) -1,3 % Linde (LIN) +0,4 % Vonovia (VNA) -0,9 % BASF (BAS) +0,4 % Munich Re (MUV2) -0,7 % E.ON (EOAN) +0,3 % Deutsche Bank (DBK) -0,7 % Merck (MRK) +0,3 % Bayer (BAYN) -0,6 % Zdroj: Bloomberg