DAX ve středu oslabil, Lufthansa po výsledcích v plusu, naopak Commerzbank odepisovala

02.08.2017 17:46

DAX oslabil o 0,62 % a uzavřel na 12174,96 b. Po výsledcích rostla Lufthansa a Vonovia, naopak klesala Commerzbank. Nejhůře si vedl ThyssenKrupp.Německý DAX ve středu po opětovném výrazném posilování eura oslabil o 0,62 % a uzavřel na 12174,96 b. Výrazně odepisoval zejména ThyssenKrupp (TKA; -3,6 %) poté, co se na veřejnosti objevila zpráva o alternativním scénáři pokud by nedopadla fúze s aktivitami firmy Tata Steel. Anonymní zdroje z blízkosti firmy přišli s informacemi, že podle alternativního scénáře by společnost Thyssenkrupp zachovala své evropské operace v oblasti ocelářského průmyslu a odstranila většinu nebo všechny ostatní činnosti. Po negativních výsledcích za druhý kvartál oslaboval také stavební Heidelberg (HEI; -3,1 %). Firma reportovala zisk na akcii výrazně pod konsensem, pod odhady analytiků pak zůstaly i tržby. Horší než očekávané výsledky na úrovni výnosů i zisku na akcii dnes reportovala i Commerzbank (CBK; -1,7 %). Podle banky stojí za špatnými výsledky zejména velké náklady na restrukturalizaci podniku. Navzdory tomu zůstává společnost ve výhledu pro fiskální rok optimistická. Naopak nejrůstovějším titulem byla ve středu Lufthansa (LHA; +3,2 %). Německé aerolinky zažily nejlepší první polovinu roku ve své historii. Tržby za druhý kvartál pak dosáhly výše 9,26 mld. eur a meziročně tudíž vzrostly o 14 %. Čistý zisk se zvýšil o 69 % a činil 740 mil. eur , respektive 1,58 eur na akcii. Firma zároveň zlepšila celoroční výhled. O něco mírněji po kladných výsledcích za druhý kvartál rostla Vonovia (VNA; +1,2, %). Deutsche Bank navíc dnes zvýšila doporučení pro akcie developerské společnosti na buy s cílovou cenou 42 eur. Index DAX -0,62 % na 12174,96 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +3,2 % ThyssenKrupp (TKA) -3,6 % Vonovia (VNA) +1,2 % Fresenius (FRE) -3,5 % Deutsche Post (DPW) +1,1 % HeidelbergCement (HEI) -3,1 % Allianz (ALV) +0,5 % Fresenius Medical Care (FME) -2,5 % Deutsche Boerse AG (DB1) +0,4 % Commerzbank (CBK) -1,7 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.