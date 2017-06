Deere & Co koupí největšího světového výrobce zařízení pro stavbu silnic Wirtgen Group

01.06.2017 15:50

Dohoda by měla být uzavřena do konce ledna příštího roku. Transakce bude stát 4,6 miliardy euro.Americká společnost Deere & Company koupí německou firmu Wirtgen Group. Německá společnost je největším světovým výrobcem zařízení pro stavbu silnic. Transakce by měla stát 4,6 miliardy eur. Podle informací by měla dohoda být uzavřena do ledna roku 2018, přičemž její schválení musí ještě potvrdit antimonopolní úřady. Nabídka produktů německé společnosti obsahuje de facto veškeré práce při stavbě silnic. Skupina Wirtgen obsahuje celkem pět značek, zaměstnává 8000 lidí a produkty dodává ve více než 100 státech světa. Deere & Co si tak od akvizice slibuje rozšíření nabídky strojů pro stavebnictví. Akcie Deere & Co dnes po otevření NYSE rostou o 2,28 %. Deere & Co (DE) včera uzavřel na 122,46 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 39,0 P/E 23,9 Vývoj za letošní rok (%) +18,8 Očekávané P/E 19,6 52týdenní minimum (USD) 76,7 Prům. cílová cena (USD) 126,2 52týdenní maximum (USD) 123,6 Dividendový výnos (%) 1,9 Zdroj: Reuters, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.