Deere & Co potěšil akcionáře zlepšením výhledu na rok 2017, výsledky za 1Q překonaly odhady

17.02.2017 16:21

Americký výrobce zemědělské mechanizace Deere & Co překonal v 1Q odhady analytiků. Mimo to zlepšil odhady na rok 2017. Výsledky společnosti Deere & Co (DE) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 4,7 4,63 4,77 Čistý zisk (mil. USD) 193,8 -- 254,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,61 0,55 0,80 Největší světový výrobce zemědělské mechanizace Deere & Co potěšil akcionáře pozitivním výhledem pro rok 2017. Společnost očekává v roce 2017 čistý zisk v hodnotě 1,5 mld. USD, přičemž původní odhady byly o 100 mil. USD. menší. Deere & Co upravil také výhled tržeb pro rok 2017, kdy se očekává 4 % nárůst. Původní odhad hovořil o 1% propadu. Illinoiská společnost již dříve ohlásila, že do roku 2018 dojde ke snížení nákladů o 500 mil. USD. V souladu s negativní situací, která na trhu panovala v minulých letech, společnost již snižovala náklady propouštění zaměstnanců v minulosti. Zlepšený výhled společnosti pro rok 2017 dává tušit, že Deere & Co považuje situaci na trhu za zlepšující. I přesto, že čistý zisk společnosti klesl z 254, 4 mil. USD na 193, 8 mil. USD, výsledky za 1Q roku 2017 překonaly očekávání analytiků. Ti předpovídali EPS na 0,55, společnost reportovala 0,61. Tržby za 1Q činily 4,7 mld. USD při očekávání 4,63 mld. USD. Zpráva společnosti zde. Deere & Co (DE) +0,8 % na 110,02 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 35,1 P/E 23,9 Vývoj za letošní rok (%) +6,9 Očekávané P/E 24,5 52týdenní minimum (USD) 74,9 Prům. cílová cena (USD) 103,4 52týdenní maximum (USD) 112,2 Dividendový výnos (%) 2,2 Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.