Deere & Co reportoval pozitivní výsledky za 2Q

19.05.2017 15:10

Firma také zlepšila výhled pro fiskální rok. Výsledky společnosti Deere & Co (DE) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,26 7,26 7,11 Čistý zisk (mld. USD) 802,4 -- 495,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,14 1,63 0,40 Pomohla rostoucí poptávka v Jižní Americe Deere & Co. reportovala výsledky za druhý kvartál, přičemž překonala konsensus analytiků na úrovni zisku, upravené tržby naplnily odhady trhu. Silným výsledkům společnosti pomohla rostoucí poptávka z Jižní Ameriky. Meziročně tržby vzrostly o 5 %. Tržby Agriculture and turf meziročně vzrostly o 1 % a dostaly se na hodnotu 5,794 miliardy dolarů. Tržby Construction and forestry meziročně vzrostly o něco více, konkrétně o 7 % na 1,466 miliardy dolarů. Celkové tržby posléze dosáhly hodnoty 8,29 miliardy dolarů ve srovnání se 7,88 miliardami ve druhém čtvrtleté minulého roku. Celkový porovozní zisk Deere za druhý kvartál posléze byl 1,271 miliardy dolarů, což se rovná v meziročním srovnání růstu o 50 %. Zlepšený výhled pro fiskální rok Firma také oznámila, že ve třetím kvartále očekává rostoucí prodeje zařízení o 18 %. Deere zlepšilo výhled pro fiskální rok, když počítá se ziskem ve výši 2 miliardy dolarů. Předchozí projekce byla na hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou Bloomberg posléze v konsensu očekávají 1,56 miliardy dolarů. Celkové tržby by za fiskální rok podle projekce společnosti měly vzrůst o 9 %, přičemž původní odhad hovořil o 4 %. Illinoiská společnost již dříve ohlásila, že do roku 2018 dojde ke snížení nákladů o 500 mil. USD. Podrobnější výsledky Deere & Co jsou k dispozici zde. Akcie firmy dnes v pre-marketu rostou o 7,08 %. Deere & Co (DE) včera uzavřel na 112,67 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 35,9 P/E 22,0 Vývoj za letošní rok (%) +9,3 Očekávané P/E 22,8 52týdenní minimum (USD) 76,7 Prům. cílová cena (USD) 114,4 52týdenní maximum (USD) 115,0 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: Bloomberg, Deere & CoFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.