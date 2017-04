Delta Air Lines reportovala výsledky za 1Q 2017, akcie po oznámení výsledků rostou

12.04.2017 17:31

Očištěný zisk na akcii překonal konsensus analytiků. Naopak tržby mírně zaostaly za očekáváními. Výsledky společnosti Delta Air Lines Inc (DAL) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mil. USD) 915 919 1,434 Čistý zisk (mil. USD) 603 -- 946 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,77 0,75 1,32 Delta Air Lines reportovala výsledky za minulý kvartál. Tržby mírně nedosáhly hodnot očekávaných analytiky. Naopak očištěný zisk na akcii konsensus překonal. Čistý zisk společnosti v meziročním srovnání poklesl o 36 %, o stejnou hodnotu poklesly i tržby. Provozní tržby za první čtvrtletí tohoto roku meziročně klesly o 103 mil. dolarů. Americká letecká společnost oznámila pozititvní výhled, když ve druhém kvartále očekává růst provozních marží o 17 % až 19 %. „Navzdory výrazným nákladovým palivovým tlakům jsme oznámili solidní výsledky s dvoucifernými provozními maržemi. Navíc jsme udělali další výrazné pokroky ve snaze o mezinárodní expanzi,“, prohlásil CEO společnosti Edward Bastian. Kompletní výsledky společnosti jsou zde Akcie Delta Air Lines dnes na NYSE rostou. Delta Air Lines Inc (DAL) +1,9 % na 46,15 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 33,7 P/E 9,7 Vývoj za letošní rok (%) -6,2 Očekávané P/E 9,0 52týdenní minimum (USD) 32,6 Prům. cílová cena (USD) 59,9 52týdenní maximum (USD) 52,8 Dividendový výnos (%) 1,6 . Zdroj: Delta Air Lines, The Financial Times František Mašek, Fio banka, a.s.František MašekFio banka, a.s.