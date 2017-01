Denní report - čtvrtek 05.01.2017

05.01.2017 22:20

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německá burza uzavřela bez výrazné změny, USA: Americké trhy uzavřely smíšeně; komentáře Donalda Trumpa opět ovlivňují konkrétní akciePražská burza Popis trhu Pražská burza ve čtvrté letošní seanci už nedokázala uzavřít v kladném teritoriu, nicméně měřeno indexem PX zůstala u úrovně 934 bodů při minimální změně -0,01%. Dále pokračovaly v růstu akcie Vig, které díky zvýšenému doporučení od JPMorgan posílily o 1,47% na 608 Kč. Bankovní emise zakončily bez výraznějších změn u včerejších ocenění. Erste bank nad hladinou 791 Kč, Komerční banka nad 891 Kč a Moneta Money Bank nad 82 Kč. Rovněž akcie O2 po předchozích růstech stagnovaly a to na metě 271 Kč. Naopak včerejší ztráty rozšířil Čez a odepsal dalších -0,62% na 420 Kč. Z menších emisí v záporu uzavřel Pegas (765 Kč -1,05%), Unipetrol stoupl o 0,89% na 181 Kč. Podnikové zprávy Rafinérské a petrochemické marže Unipetrolu a dalších společností v prosinci klesly Unipetrol dokončil integraci České rafinérské J. P. Morgan zvyšuje doporučení pro akcie pojišťovny Vienna Insurance Group na „neutral“ Německo Hlavní zprávy Eurozóna: PPI (m-m) (listopad): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,8 % PPI (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: -0,4 % Popis trhu Evropské burzy uzavřely bez výrazné změny, nicméně u sektorů byly rozdíly. Pokles amerických dluhopisových výnosů negativně ovlivnil i evropské banky. Kupříkladu Deutsche Bank (DBK) oslabila o 0,8 %. Největší ztrátu v rámci indexu DAX zaznamenal výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; -1,4 %) a zajišťovna Munich Re (MUV2; -1,3 %). Největší růst mají za sebou akcie developera Vonovia (VNA; +2,0 %) a Deutsche Post (DPW; +1,7 %). Euro vůči dolaru dnes posílilo o 1 % na úroveň 1,06. Další vývoj evropských trhů může ovlivnit zítřejší report z amerického trhu práce. Ten může ovlivnit výnosy dluhopisů a americký dolar vůči euru. Pokud by euro nadále posilovalo, tak by se jednalo o negativní faktor pro evropské akciové indexy. Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 42,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -13,0 % Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): aktuální hodnota: 153 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 216 tis. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince): aktuální hodnota: 235 tis. očekávání trhu: 260 tis. předchozí hodnota: 265 tis. / revize: 263 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince): aktuální hodnota: 2112 tis. očekávání trhu: 2045 tis. předchozí hodnota: 2102 tis. Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 53,9 očekávání trhu: 53,4 předchozí hodnota: 53,4 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 54,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,7 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. ledna): aktuální hodnota: 45,5 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 46,0 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec): aktuální hodnota: 57,2 očekávání trhu: 56,8 předchozí hodnota: 57,2 Změna zásob plynu podle EIA (30. prosince): aktuální hodnota: -49 očekávání trhu: -92 předchozí hodnota: -237 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. prosince): aktuální hodnota: -7051 tis. očekávání trhu: -2250 tis. předchozí hodnota: 614 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. prosince): aktuální hodnota: 1074 tis. očekávání trhu: 0 tis. předchozí hodnota: 172 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (30. prosince): aktuální hodnota: 8307 tis. očekávání trhu: 1750 tis. předchozí hodnota: -1593 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (30. prosince): aktuální hodnota: 10051 tis. očekávání trhu: 600 tis. předchozí hodnota: -1881 tis. Očekávané události 14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$45,4 mld., předchozí hodnota: -$42,6 mld. 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 178 tis. 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 156 tis. 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -4 tis. 14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,6 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,5 % 16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: 2,7 % 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -4,6 % Popis trhu Po smíšeném reportu o stavu zásob ropy a produktů se cena ropy WTI propadla o 1 dolar, nicméně přesto uzavřela o 0,7 % výše na úrovni 53,7 dolaru za barel. Zásoby ropy v minulém týdnu klesly o 7 mil. barelů, zatímco zásoby benzínu a destilátů vzrostly o 8 respektive 10 mil. barelů. Zajímavý vývoj je u zlata, amerického dolaru a státních amerických dluhopisů. Cena zlata pokračuje v růstu a uzavřela den o 1,4 % na úrovni 1181 dolarů za unci. Důvodem je pokles výnosů dluhopisů, když výnos 10letých dluhopisů klesl na 2,36 % z nedávných maxim 2,6 %. Podporou pro růst cen zlata byl i oslabující dolar, který oslaboval proti měnám jako EUR/USD na 1,06, USD/JPY na 115,5, ale i proti čínské měně USD/CNH na 6,78. Donald Trump, který bude inaugurován 20. ledna opět ovlivnil obchodování s akciemi konkrétních akcií skrze vlastní účet na sociální síti Twitter nebo jiných zdrojů. Agentura Bloomberg oznámila, že Donald Trump údajně není nakloněn fúzi společností AT&T a Time Warner. Akcie Time Warner ihned poté oslabily o 3,8 % a uzavřely o 1,68 % níže na 95,09 dolaru, zatímco nabízená cena od AT&T je 107,5 dolaru. Podle spekulací by mohla být neochotou podpořit fúzi Trumpova nelibost vůči médiím jako CNN, které je vlastněno právě Time Warner. Právě CNN podle Trumpa nevhodně informovala o názorech Donalda Trumpa. Největší poklesy v rámci akciového indexu S&P zaznamenaly společnosti v maloobchodním sektoru. Společnost Macy oznámila snížení výhledu zisku díky neuspokojivým tržbám o svátcích. Akcie klesly o téměř 14 %. Index Dow Jones -0,21 % na 19899,29 b.Index S&P 500 -0,08 % na 2269 b.Index Nasdaq Composite +0,2 % na 5487,94 b. Podnikové zprávy Komodity Ropa Průzkum agentury Reuters: OPEC v prosinci 2016 snížil produkci ropy díky výpadkům v Nigérii