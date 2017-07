Denní report - čtvrtek 06.07.2017

06.07.2017 22:05

SRN: Německý DAX uzavřel se ztrátou, USA: Americké akcie v zajetí negativního sentimentuPražská burza Na pražské burze se z důvodu státního svátku neobchodovalo. Očekávané události 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: -0,3 % 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 2,7 % 09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,0 % 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: -2,5 % Německo Hlavní zprávy Podnikové objednávky (m-m) (květen): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: -2,1 % / revize: -2,2 % Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): aktuální hodnota: 3,7 % očekávání trhu: 4,5 % předchozí hodnota: 3,5 % / revize: 3,3 % Očekávané události 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 % 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 2,9 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,58 % na 12381,25 b.Na evropských trzích bylo ve čtvrtek klíčovou událostí zveřejnění minutes ECB, v návaznosti na ně rostly výnosy a sílila společná měna až ke 1,141 EURUSD. Vyšší dluhopisové výnosy pomohly bankám, v rámci německého DAXu tedy Commerzbank (CBK +3,3 %) nebo Deutsche Bank (DBK +2,1 %), mírně výše se pohyboval Volkswagen (VOW3 +1,8 %). Nejslabší akcií z třicítky tvořící DAX byla televizní ProSieben (PSM -3,5 %) po snížení hodnocení od BNP Paribas (cílová cena 38 €). V opozici k bankám se pak pohybovaly utility - E.ON (EOAN -1,8 %) a RWE (-1,1 %). Nejhůře se na evropském poli dařilo zdravotnickému sektoru, tedy také společnostem Merck (MRK -1,7 %) či Bayer (BAYN -1,6 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal půl procenta. USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (30. června): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -6,2 % Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): aktuální hodnota: -19,3 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 9,7 % Změna zaměstnanosti ADP (červen): aktuální hodnota: 158 tis. očekávání trhu: 185 tis. předchozí hodnota: 253 tis. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července): aktuální hodnota: 248 tis. očekávání trhu: 244 tis. předchozí hodnota: 244 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června): aktuální hodnota: 1956 tis. očekávání trhu: 1940 tis. předchozí hodnota: 1948 tis. Obchodní bilance (květen): aktuální hodnota: -46,5 mld. očekávání trhu: -$46,3 mld. předchozí hodnota: -$47,6 mld. Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 54,2 očekávání trhu: 53,0 předchozí hodnota: 53,0 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. července): aktuální hodnota: 48,5 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 48,6 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 53,0 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,0 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (červen): aktuální hodnota: 57,4 očekávání trhu: 56,5 předchozí hodnota: 56,9 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. června): aktuální hodnota: -6299 tis. očekávání trhu: -2500 tis. předchozí hodnota: 118 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. června): aktuální hodnota: -1334 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -297 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (30. června): aktuální hodnota: -3669 tis. očekávání trhu: -1950 tis. předchozí hodnota: -894 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (30. června): aktuální hodnota: -1850 tis. očekávání trhu: 0 tis. předchozí hodnota: -223 tis. Očekávané události 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 177 tis., předchozí hodnota: 138 tis. 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 147 tis. 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: -1 tis. 14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 % Popis trhu Negativní sentiment v rámci globálních akciových trhů ve čtvrtek trápil i americké indexy. S&P 500 vstoupil do nového dne relativně prudkým poklesem způsobeným zejména technologickými tituly, ztráty v průběhu seance prohloubil a zakončil se ztrátou 0,92 %. Nejméně se dařilo sektorům zdravotnictví, realit a telekomunikací. Na růst výnosů pozitivně navázal podobně jako v Evropě finanční sektor. Technologický Nasdaq od začátku června spíše koriguje letošní rally a je tak přítěží stále pozitivně naladěným trhům v USA. Z hlediska konkrétních titulů poklesla např. oděvní společnost L Brands (LB) po nižších než očekávaných reportovaných tržbách za červen. Níže se pohyboval také Under Armour (UA) z důvodu zpráv o nižších počtech vyhledávání produktů na internetových vyhledávačích (analýza spol. Eagle Alpha). Výsledková sezóna za druhý kvartál se ve Spojených státech naplno rozjede až za týden, příští pátek reportují hned tři velké americké banky (Wells Fargo, Citi, JPM) V tomto zkráceném týdnu (Independence Day) měly hlavní slovo centrální banky a makrodata. Jak minutes Fedu, tak ECB naznačily nevyhnutelně se blížící se zpřísňování měnových podmínek a růst sazeb. Ze souboje na měnovém trhu zatím vychází „vítězně“ euro, které se dnes v takřka lineárním trendu posunulo výše (EURUSD 1,142). Dluhopisové výnosy vyspělých zemí dnes rostly, v rámci eurozóny dokonce dosahovaly více než ročních maxim. V pátek investory čekají data z amerického trhu práce, která pomyslně zakončí fundamentálně velmi pestrý týden. Na komoditních trzích ve čtvrtek zářila ropa, která po reportu EIA vystartovala nad hranici 46 USD za barel, avšak později zisky zkorigovala. Zlato se v návaznosti na růst výnosů v posledních týdnech ocitá pod tlakem, nepomáhá mu ani slabší dolar. U hranice 1200 USD za unci se však začínají od analytiků a bank ozývat nákupní cally. Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.