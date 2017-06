Denní report - čtvrtek 08.06.2017

08.06.2017 22:16

ČR: Pražská burza s nepatrným ziskem, SRN: DAX uzavřel v kladných číslech, po zvyšování cílových cen rostly zejména elektrárenské společnosti, USA: Americké akcie nakonec jen s mírnými ziskyPražská burza Hlavní zprávy Míra nezaměstnanosti (květen): aktuální hodnota: 4,1 % očekávání trhu: 4,1 % předchozí hodnota: 4,4 % Očekávané události 09:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 % 09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,0 % Popis trhu Pražská burza neudržela slušné denní přírůstky a nakonec zakončila pouze s mírným ziskem 0,06% na 1 006 bodech. Odpolední výstup ze zasedání ECB srazil výnosy na dluhopisových trzích poté, co byl snížen výhled inflace. Finanční tituly tak odevzdávaly denní zisky. Erste Bank nakonec klesla o -0,35% pod 859 Kč a Vig odepsal -0,20% k 645 Kč. Moneta Money Bank prodloužila ztrátovou sérii tohoto týdne, když padla o dalších -1,20% na 78 Kč. Z bankovních akcií tak posilovala pouze Komerční banka a to o 0,86% na 943 Kč. S mírným přírůstkem uzavřel i Čez (+0,24%) a O2 (+0,60%). Největší objem dnes protekl na akciích Moneta Money Bank přes 145 mil. Kč a dále pak na Čezu (116 mil. Kč). Britské volby dnes vývoj na finančních trzích moc neovlivnily, když výsledky budou známé až pozdě v noci. Podnikové zprávy Valná hromada Unipetrolu schválila návrh představenstva na dividendu ve výši 8,30 Kč na akcii Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,1 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 1,9 % / revize: 2,2 % Hlavní zprávy (eurozóna) ECB v prohlášení vynechala příslib snížení sazeb v případě nutnosti, nákup aktiv potvrzen HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,5 % HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % Refinanční sazba ECB (8. června): aktuální hodnota: 0,000 % očekávání trhu: 0,000 % předchozí hodnota: 0,000 % Zápůjční sazba ECB (8. června): aktuální hodnota: 0,250 % očekávání trhu: 0,250 % předchozí hodnota: 0,250 % Depozitní sazba ECB (8. června): aktuální hodnota: -0,400 % očekávání trhu: -0,400 % předchozí hodnota: -0,400 % Očekávané události 08:00 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: 23,0 mld., předchozí hodnota: 25,4 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: 24,5 mld., předchozí hodnota: 30,2 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 2,4 % 08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 % 08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 % Popis trhu Německý DAX ve čtvrtek vzrostl o 0,32 % když uzavřel na 12713,4 b. Dařilo se zejména elektrárenským společnostem po zvyšování cílových cen na základě středečního rozhodnutí německého ústavního soudu o tom, že německá jaderná daň je neplatná. Kromě růstu akcií E.ON (EOAN; +4,0 %) a RWE (RWE; +2,3 %) si zisky připsala i ThyssenKrupp (TKA; +3,6 %). Mírněji posléze posilovaly společnosti Lufthansa (LHA; +1,3 %) a Munich Re (MUV2; +1,2 %). Naopak odepisovaly Adidas (ADS; -1,5 %), ProSieben (PSM; -1,5 %) či Deutsche Telekom (DTE; -1,1 %). Podnikové zprávy Německé elektrárenské společnosti RWE a E.ON se po rozhodnutí soudu dočkaly zvýšených cílových cen Elektrárenská společnost Uniper potvrdila výhled na rok 2017, management očekává vyšší dividendu USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. června): aktuální hodnota: 245 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 248 tis. / revize: 255 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. května): aktuální hodnota: 1917 tis. očekávání trhu: 1920 tis. předchozí hodnota: 1915 tis. / revize: 1919 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. června): aktuální hodnota: 49,9 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 51,2 Změna zásob plynu podle EIA (2. června): aktuální hodnota: 106 Očekávané události 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 % Popis trhu Americké akcivé trhy se dnes celý den pohybovaly kolem otevíracích hodnot a nakonec končí v lehkém plusu. V průběhu dne volatilita zapříčinila i výlety pod otevrícací hodnoty, ale v druhé půlce se již index pohyboval v kladných číslech. Trhy dnes sledovaly politické záležitosti. Bývalý šef FBI Comey vypovídal u Kongresu a v Anglii probíhají volby. Ani jedna z probíhajících událostí neudala trhům směr. V průběhu dne jsme zaznamenali i makrodata z trhu práce a index spotřebitelského komfortu. Obě události bez výraznějších dopadů. Ze sektorového pohledu se dnes nejvíce dařilo bankám, následovaným průmyslovými společnostmi. Na opačném pólu najdeme utility. Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo akciím oděvního maloobchodního řetězce Nordstrom, kde rodina majitelů oznámila záměr stáhnout akcie z burzy a přejít do soukromého vlastnictví. Další impozantní růst předvádí výrobce čipů Nvidia, kde zvýšila cílovou cenu Citi. V tzv. bull scénáři předpovídá analytik cenu až 300 dolarů (nyní 158). Cílovou cenu s ročním horizontem vidí na úrovni 180 dolarů. Za měsíc akcie firmy posílily o 54%, za 5 let o 1200%. Nejhorší výkonnost v indexu S&P dnes předvedla pivovarnická skupina Molson Coors, kde po setkání managementu s analytiky vyšlo najevo, že bude obtížné naplnit plán úspor. Výhled zisku EBITDA se tak pravděpodobně bude posouvat směrem dolů. Podnikové zprávy Alibaba pozitivně překvapila odhadem tržeb, akcie výrazně rostou J.M. Smucker Co. reportoval mírný meziroční pokles tržeb a zisků Významný akcionář společnosti Rocket Internet prodal zbylou část podílu, chystá se IPO Delivery Hero Boeing začal studovat technologii bezpilotních letadel