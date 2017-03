Denní report - čtvrtek 09.03.2017

09.03.2017 22:16

ČR: Pražská burza s mírnými zisky, SRN: ECB pomohla německým akciím uzavřít v plusu, USA: Wall Street přerušuje dvoudenní poklesy a mírně rostePražská burza Hlavní zprávy Obchodní bilance v národním pojetí (leden): aktuální hodnota: 19,4 mld. Kč očekávání trhu: 22,2 mld. Kč předchozí hodnota: -5,0 mld. Kč CPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,8 % CPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,4 % předchozí hodnota: 2,2 % Očekávané události 09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 4,0 % Popis trhu Index pražské burzy PX podobně jako včera vykázal mírný zisk 0,18% za smíšené výkonnosti likvidních emisí a při průměrné obchodní aktivitě (objem 690 mil. Kč). Jednoznačným vítězem dne se stala rakouská Erste banka, která po celoročních výsledcích rychle vymazala předchozí ztráty a přiblížila se únorovým maximům. Růst o bezmála 2% znamenal posun nad hladinu 800 Kč na závěrečných 806,50 Kč na pozadí pokračujícího růstu tržních úrokových sazeb, k němuž přispěla i ECB po zvýšeném výhledu inflace pro letošní rok v rámci výstupu ze zasedání o nastavení měnové politiky. Mírně výš uzavřela i Komerční banka, která si připsala 0,17% s posunem na 923,60 Kč. Podobně se vedlo i pojišťovně VIG končící na 635,40 Kč. Příznivý den registroval též Unipetrol, který opět posunul svá mnohaletá maxima na 222,50 Kč při slušné aktivitě (35 mil. Kč). Po smíšených výsledcích nakonec v zeleném překvapivě uzavřela i Fortuna, když posílila o 1% na rovných 100 Kč. Naopak prodejní tlak byl nadále patrný u Monety (-0,7%), u které investor preferuje výběr zajímavých zisků před tučnou dividendou. Po měsíční „přestávce“ se tak titul vrátil zpět pod hladinu 85 Kč. Nedařilo se ani ČEZu, který při pokračujícím poklesu cen elektřiny i povolenek oslabil o 0,36% na 447,50 Kč. Akcie telekomunikační O2 ČR pak oslabily o 0,55% na 270,50 Kč. Z menších emisí největší ztráty vykázala Kofola (-0,76%) a mediální CETV (-0,57%). Podnikové zprávy Fortuna: Slabé výsledky za 2016, ambiciózní plán pro objem přijatých sázek Fortuna: Akviziční cíl v číslech Konferenční hovor Stock Spirits Group k výsledkům za 2016 Tykačův Czech Coal by mohl od ČEZu koupit Počerady za 4 mld. Kč, spekuluje tisk Analytici z J. P. Morgan a Bank Berenberg zvýšili cílové ceny pro akcie likérky Stock Spirits Group J&T Banka snižuje doporučení pro akcie Komerční banky na „hold“ Numis zvyšuje doporučení pro akcie likérky Stock Spirits Group na „add“ s cílovou cenou 200 pencí Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Evropská centrální banka mírně navýšila výhled inflace, Draghi opatrně otevřel dveře změně směru Refinanční sazba ECB (9. března): aktuální hodnota: 0,000 % očekávání trhu: 0,000 % předchozí hodnota: 0,000 % Zápůjční sazba ECB (9. března): aktuální hodnota: 0,250 % očekávání trhu: 0,250 % předchozí hodnota: 0,250 % Depozitní sazba ECB (9. března): aktuální hodnota: -0,400 % očekávání trhu: -0,400 % předchozí hodnota: -0,400 % Očekávané události 08:00 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 18,7 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 15,5 mld., předchozí hodnota: 24,0 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -3,3 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 % 08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (4Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 % 08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (4Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 % Popis trhu Index DAX si připsal 0,09 % na 11978,39 b. Německé akcie by zaznamenaly klidnou seanci, během níž index DAX odepisoval 0,2 %. Během tiskové konference se však vyšplhal o něco výše a uzavřel v plusu. Mario Draghi svým dnešním prohlášením otevřel možnost pro potenciální změnu směru monetární politiky, na což zareagovaly výnosy německých 10letých bondů růstem k 0,426 %, nejvyšší hodnotě od počátku února. Více v samostatné zprávě. Z toho těžil evropský finanční sektor, v Německu Commerzbank (CBK; +1,6 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,4 %). Největší zisky si připsala Lufthansa (LHA; +2,6 %) a Adidas (ADS; +1,8 %), u kterého doznívala reakce na včerejší výsledky. Negativně naopak výsledkový report přijal trh u společnosti Merck (MRK; -2,7 %). Očištěný hrubý provozní zisk EBITDA sice vzrostl o 24 % na očekávaných 4,5 mld. EUR, společnost však varovala, že letos zisky příliš neporostou vzhledem k nákladům na vývoj experimentálního léku na rakovinu. Tržby by měly vzrůst mírně až středně. Předběžné výsledky zveřejnila automobilka BMW (BMW; -2,6 %).Společnost se sice pochlubila rekordními tržbami za rok 2016, dosáhla však nejnižší provozní marže od roku 2010. Provozní zisk EBIT za rok 2016 meziročně klesl na 9,39 mld. EUR z 9,6 mld. EUR, analytici očekávali 9,82 mld. EUR. Kompletní čísla společnost zveřejní 21. března. Letošní tržby by měly být mírně lepší. USA Hlavní zprávy Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor): aktuální hodnota: -40,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -38,8 % Index importních cen (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,6 % Index importních cen (y-y) (únor): aktuální hodnota: 4,6 % očekávání trhu: 4,4 % předchozí hodnota: 3,7 % / revize: 3,8 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. března): aktuální hodnota: 243 tis. očekávání trhu: 238 tis. předchozí hodnota: 223 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. února): aktuální hodnota: 2058 tis. očekávání trhu: 2062 tis. předchozí hodnota: 2066 tis. / revize: 2064 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. března): aktuální hodnota: 50,6 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 49,8 b. Změna zásob plynu podle EIA (3. března): aktuální hodnota: -68 mld. kub. stop očekávání trhu: -64 mld. kub. stop předchozí hodnota: 7 mld. kub. stop Očekávané události 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 227 tis. 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 237 tis. 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor): očekávání trhu: 10 tis., předchozí hodnota: 5 tis. 14:30 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,8 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,5 % Popis trhu Americké indexy přerušují dvoudenní propady a uzavírají v mírném plusu. Obchody dnes ovlivňovalo několik faktorů, které působily zvýšenou volatility. Obligátně se dá říci, že trhy jsou vysoko a hledají oddech a proto i dnes byly akcie převážné v záporu. Svou roli dnes sehrála klesající cena ropy, z čehož neměl radost sektor energií, který odepisal 0,8% (připomeňme včerejší report o zásobách). A za třetí rostly americké výnosy a chystají se růst sazby, čili negativ pro realitní sektor. Ten byl také dnes nejhorším sektorem vůbec. Na opačné straně, tedy v plusu, byl defenzivní sektor zdravotní péče a držel také finanční sektor, kterému pro změnu vyšší výnosy chutnají. Asi méně, ale přeci jen dnes trhy trošku ovlivnila data z trhu práce. Z jednotlivých titulů vidíme zajímavý růst po výsledcích u šperkaře SIG, který oznámil záměr vystěhovat své prodejny z obchocních center do lukrativnějších lokalit. Jen na okraj, statistici si dnes přilepšili a říkají, že dnešek je 8. výročím býčího trhu na amerických akciích. Podnikové zprávy