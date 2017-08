Denní report - čtvrtek 10.08.2017

Články

V súčasnosti sa pre sporenie na súkromných účtoch v druhom pilier rozhoduje len tretina mladých ľudí, ktorí v daný rok vstupujú na trh práce. Viacerí si nechávajú toto rozhodnutie na neskôr. Majú na to čas až do dovŕšenia 35. roku života. No nerobia dobre. V skutočnosti práve prvé roky sporenia rozhodujú o tom, či bude človek v dôchodkovom veku žiť na dôstojnej úrovni, alebo živoriť . Celá zpráva »

Keď dokážu genetické testy predpovedať, či má človek dispozície na niektoré vážne ochorenie, napríklad rakovinu, či Alzheimerovu chorobu, je to určite dobré pre prevenciu. Pre poisťovne to však je nočnou morou. Hrozí im totiž, že sa k nim pohrnú najmä ohrození klienti. Celá zpráva »

Svetový dlh vzrástol minulý rok na vyše 325 percent globálneho HDP a dosiahol viac ako 200 biliónov eur. Verejný dlh štátov Európskej únie dosahuje podľa Eurostatu 89 percent HDP so sumou cez deväť biliónov eur a dlh Slovenska v prvom kvartáli predstavoval približne 44 miliárd eur. Podľa NBS má aspoň nejakú formu úveru takmer 37 percent slovenských domácností. Dlh je súčasťou každodenného života, no ako ďaleko sa až dá zájsť? Celá zpráva »

Štruktúra poistných udalostí vyplácaných z cestovného poistenia sa mení. Tým, ako Slováci menej cestujú, poisťovne evidujú menší počet škôd. Zvyšuje sa však priemerná hodnota jednej poistnej udalosti. Celá zpráva »

Americké akciové trhy sa v júli posunuli na nové historické maximá, k čomu prispel silný začiatok podnikovej výsledkovej sezóny za druhý kvartál. Európske burzy len stagnovali, keď ich napriek rastu ziskovosti firiem ťažilo silné euro. Darilo sa aj emerging trhom pre robustný ekonomický rast lokálnych ekonomík ako aj pre vädnúci dolár. Celá zpráva »