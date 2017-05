Denní report - čtvrtek 11.05.2017

11.05.2017 22:30

ČR: Pražská burza s mírným ziskem, Pegas po výsledcích +5%, SRN: Německý DAX ve čtvrtek uzavřel o půl procenta slabší, USA:Index Dow Jones uzavřel v červeném teritoriu.Pražská burza Popis trhu Po včerejším mírném poklesu se pražská burza vrátila k růstu a měřeno indexem PX posílila o 0,28% na 1 012 bodů. Dnešní obchodování ovlivnily korporátní zprávy, když výsledky oznamovaly čtyři společnosti. Čez reportoval čísla za 1Q, která na všech úrovních překonala odhady trhu a společnost dokonce zvýšila celoroční výhled pro očištěný čistý zisk. Akcie tudíž posílila o 0,74% na 432 Kč, nicméně v průběhu seance atakovala i metu 440 Kč. Po dnešních výsledcích rovněž posiloval Pegas a to výrazněji o 5,26%% na 910 Kč poté, co tržby překonaly tržní konsensus a mírně lepší byl i provozní zisk. Taktéž čísla Monety Money Bank v celkovém kontextu vnímáme jako mírně lepší a akcie zakončila výše o 0,56% těsně pod 81 Kč. Po výsledkovém reportu tak oslabovala pouze Fortuna a to o -0,89% na 111 Kč. Po předchozích růstech korigovalo mediální Cme na úroveň včerejší ceny na Nasdaqu 105 Kč (-2,82%). V záporu zakončila i Komerční banka (-0,35% 975 Kč), Vig (-0,48%) a Unipetrol (-0,34%). Dnes po uzavření trhu bude oznamovat své výsledky ještě Kofola (400 Kč -0,12%). Podnikové zprávy Moneta: Výsledky za 1Q/17 Fortuna v 1Q zvýšila přijaté sázky o pětinu, hrubý provozní zisk však klesl o 36 % kvůli investicím ČEZ: výsledky hospodaření za 1Q 2017 Pegas Nonwovens: výsledky za 1Q 2017 (+komentář analytika) Německo Očekávané události 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 % 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 08:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 % 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 1,2 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 1,2 % Popis trhu Německý DAX odepsal během čtvrteční seance půl procenta, když uzavřel na 12693,59 b. Index tahaly dolů zejména společnosti ProSieben (PSM; -6,0 %) a Deutsche Post (DPW; -3,4 %), které klesaly po reportech za první kvartál. ProSieben reportoval upravený zisk EBITDA ve výši 188 milionů euro při očekávání 189,4 milionů euro. Naopak výnosy vzrostly nad očekávání trhu, když dosáhly hodnoty 910 milionů euro. Deutsche Post reportoval za první čtvrtletí tohoto roku smíšené výsledky. Tržby mírně předčily očekávání. EBIT však zaostal o 3 % za konsensem trhu. Výrazněji ve čtvrtek rostla jen společnost Vonovia (VNA; +2,2 %). Se mnoho slabším ziskem uzavřely firmy Fresenius Medical Care (FME; +0,4 %) a Continental (CON; +0,4 %). Podnikové zprávy Adidas prodá divizi golfového oblečení a vybavení Podnikové zprávy (eurozóna) Unicredit za 1Q představila výrazně vyšší zisk oproti očekávání USA Hlavní zprávy FED by měl začít s redukcí rozvahy po dalším zvýšení sazeb, navrhuje prezident bostonského FEDu Index výrobních cen (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,1 % Jádrový PPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,0 % Index výrobních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,3 % Jádrový PPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 1,6 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): aktuální hodnota: 236 tis. očekávání trhu: 245 tis. předchozí hodnota: 238 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna): aktuální hodnota: 1918 tis. očekávání trhu: 1980 tis. předchozí hodnota: 1964 tis. Změna zásob plynu podle EIA (5. května): aktuální hodnota: 45 mld. kub. stop očekávání trhu: 55 mld. kub. stop předchozí hodnota: 67 mld. kub. stop Bloomberg index spotřebitelského komfortu (7. května): aktuální hodnota: 49,7 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 50,9 b. Očekávané události 14:30 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 % 14:30 Jádrový CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 % 14:30 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 % 14:30 Jádrový CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 % 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 250993 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,2 % Popis trhu Americké akciové trhy otevřely čtvrteční seanci korekcí. Index Dow Jones oslabil 0,25% a index S&P 500 ubral necelých 0,3%. Po včerejším 3% růstu lehká ropa WTI dnes posilovala k ceně 48 USD za barel a to po znatelně vyšším poklesu zásob reportováno API, tak středeční EIA. OPEC dnes informoval ohledně cen ropy, které drží pod tlakem nečekaně rychle rostoucí americká produkce z břidlic a nárůst těžby ropy čeká OPEC v letošním roce také v Kanadě a Brazílii. OPEC také zvýšil odhad letošního růstu konkurenčních dodávek o 64% na 950 000 barelů denně. Toto číslo je čtyřnásobek listopadového odhadu. Dnes byly také zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti, když trh očekával 245 tis. a aktuální reportovaná hodnota byla 235 tis. Trhy jsou však dnes opatrnější před pátečním zveřejněním indexů spotřebitelských cen a vývojem maloobchodních tržeb. Dnes se daří také žlutému kovu a zlato dnes přidává 0,45% a je na ceně necelých 1224 USD/Troj.unci . Tato situace vyhovovala akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corporation ( ABX ) přidaly více než 1,9% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) posílil více než 3%. Za zmínku stály také akcie těžaře společnosti Eldorado Gold ( EGO ), které uzavřely výše o 1,5%. S růstem ceny ropy nad úroveň 48 USD/barel si své zisky z předchozí seance uchovaly akcie těžařů v segmentu černého zlata. V zisku se pohybovaly akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran Corp. ( FCX ), které po předchozím nárůstu nepatrně korigovaly 0,6% a také Exxon Mobil ( XOM ), jež přidal více než 0,8%. Mírnou korekcí prošly akcie těžaře Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se ztrátou necelých 0,2% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který ztratil necelých 1,3%. Dobrými výsledky se dnes pochlubila farmaceutická společnost Teva Pharmaceuticals ( TEVA ), která v 1Q vytvořila zisk na akcii 1,06 USD, kde odhad analytiků byl 1,03 USD. Pod silným prodejním tlakem se dnes ocitly akcie Snap Inc. ( SNAP ), které po neuspokojivých výsledcích společnosti ztratily více než 21,5%. Analytici JP Morgan akciím dnes snížili cílovou cenu na 20 USD ze 24 USD a zároveň udělili akciím investiční doporučení „neutrál". Za pozornost stály akcie výrobce aut na elektrický pohon Tesla ( TSLA ), která podle zpráv již od středy začala přijímat objednávky na své solární střešní tašky S prodejem by měla společnost začít v USA již v letošním roce a v roce 2018 by se měl prodej rozšířit také do zahraničí. Akcie Tesly ( TSLA ) mírně korigovaly a uzavřely ztrátou o necelých 0,6%. Podnikové zprávy Snap reportoval výsledky za 1Q pod odhady trhu, akcie výrazně poklesly Prodejce potravin Whole Foods v 2Q zaznamenal menší pokles porovnatelných tržeb, než čekal trh