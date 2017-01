Denní report - čtvrtek 12.01.2017

12.01.2017 22:26

ČR: Pražská burza v mírném plusu, SRN: DAX uzavřel s největší ztrátou od listopadu, na akcie automobilek doléhá vyšetřování Fiatu, USA:Pražská burza Očekávané události 10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 9,50 mld., předchozí hodnota: 16,99 mld. Popis trhu Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a měřeno indexem PX posílila o 0,10% na 928 bodů. Ztráty z tohoto týdne mírně korigovala Erste Bank, když si polepšila o 0,66% na 775 Kč. Polepšil si i Vig a to o 0,40% na 601 Kč a Komerční banka (+0,22% na 885 Kč). Z finančních titulů tak ztrácela pouze Moneta Money Bank a uzavřela pod 81 Kč, slabší o -1,04%. Z menších emisí zakončila v kladném teritoriu Kofola (+0,96%), Unipetrol (+0,80%) a Fortuna (+1,14%). Čez stagnoval pod metou 430 Kč při nejvyšším denním objemu 277 mil. Kč. Nedařilo se akciím Cme, které poklesly o -1,69% se závěrem pod 64 Kč. Celkový zobchodovaný objem dosáhl nadprůměrné hodnoty 910 mil. Kč. Podnikové zprávy Bogdan Dzudzewicz rezignuje na post v dozorčí radě Unipetrolu Německo Hlavní zprávy HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2016): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 1,7 % Eurozóna: Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: -0,1 %; revize: 0,1 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): aktuální hodnota: 3,2 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 0,6 %; revize: 0,8 % Popis trhu Index DAX oslabil o 1,07 % na 11521,04 b.Německý akciový index DAx uzavřel s nejvýraznější ztrátou od listopadu. Nedařilo se německým bankám Deutsche Bank (DBK; -3,5 %) a Commerzbank (CBK; -2,7 %), koulí na noze však byl především automobilový sektor, který reagoval na obvinění automobilky Fiat z obcházení emisních předpisů americkými regulátory. BMW (BMW) odepsalo 3 %, Daimler (DAI) 2,8 %, dodavatel Continental (CON) ztratil 2,6 %. Nejméně ztratil Volkswagen (VOW3; -2,5 %), který se ze své dieselgate vzpamatovává. Ne všechny akcie v Německu však ztrácely, včerejší zisky spolu s evropskými utilitami navyšovaly společnosti E.ON (EOAN; +2,4 %) a RWE (RWE; +1,8 %). Podnikové zprávy Německá ekonomika v roce 2016 zrychlila díky vyšší domácí spotřebě USA Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: -0,3 %; revi Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): aktuální hodnota: 247 tis. očekávání trhu: 255 tis. předchozí hodnota: 235 tis.; revize: 237 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince): aktuální hodnota: 2087 tis. očekávání trhu: 2084 tis. předchozí hodnota: 2112 tis. Index importních cen (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 1,8 očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: -0,1 %; revize 0,1 % Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. ledna): aktuální hodnota: 45,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 45,5 Očekávané události 14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,3 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,6 % 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,1 % 16:00 Podnikové zásoby (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,2 % 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): očekávání trhu: 98,5, předchozí hodnota: 98,2 Popis trhu Investoři ve čtvrtek hledali bezpečné přístavy a vybírají zisky, protože středeční projev budoucího prezidenta Trumpa nepřinesl vyhlížené detaily jeho obchodní a daňové politiky. Výnosy amerických desetiletých dluhopisů pokračují v poklesu od nedávných maxim na minima od listopadu, což nesvědčí akciím z finančního sektoru (-0,7 %), cena zlata roste a dolar oslabuje. Dařilo se defenzivním sektorům – telekomunikacím (+0,6 %), realitám (+0,4 %) a utilitám (+0,1 %). Americké akcie si od prezidentských voleb připsaly slušné zisky, nelze se proto divit, že část investorů vybírá zisky, když zatím neví, jak vlastně chce Donald Trump americkou ekonomiku nakopnout. Snad jen farmaceutický průmysl se dočkal něčeho konkrétnějšího, když na něj Trump zaútočil kvůli cenám léčiv. Index S&P 500 tak v úvodu oslaboval až o 0,9 %, ztrátu však stáhnul na 0,2 %. Aerolinky Delta byly dnes první společností z indexu S&P 500, která reportovala výsledky za 4Q. Investory příliš nepřekvapila, když akcie (DAL) oslabily o 1,1 %. Zítra bude reportovat několik amerických bank a finančních institucí. Odhady hospodaření analytiků pro jednotlivé sektory i akcie včetně komentáře naleznete v našem výsledkovém kalendáři pro USA. Za zmínku stojí určitě vývoj akcií automobilky Fiat Chrysler (FCAU), které se propadly o 18 % po spekulacích a následném obvinění automobilky americkými regulátory z porušování emisních předpisů u 104 tis. vozidel. Automobilka by mohla zaplatit až 4,6 mld. USD. Podnikové zprávy Akcie Fiat Chrysler klesají o více než 15 % kvůli údajnému obvinění z podvádění u emisních testů Amazon plánuje v USA vytvořit 100 tis. nových pracovních míst do roku 2018 Americká ropná společnost Hess Corp plánuje v roce 2017 zvýšit investiční výdaje Prodeje automobilů v Číně za rok 2016 vzrostly nejrychlejším tempem za poslední tři roky Komodity Ropa Saudská Arábie oznámila, že snížila produkci ropy pod stanovený cíl v rámci produkční kvóty Vojtěch CinertFio banka, a.s.ProhlášeníVojtěch CinertFio banka, a.s.