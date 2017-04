Denní report - čtvrtek 13.04.2017

13.04.2017 22:16

ČR: Praha opět v mínusu, ale opět kvůli dividendě, SRN: Německý DAX uzavřel poslední seanci tohoto týdne poklesem, USA: Wall Street uzavřela obchodní týden poklesemPražská burza Hlavní zprávy Byl zveřejněn záznam z jednání bankovní rady ČNB, na kterém došlo k ukončení kurzového závazku Běžný účet platební bilance (únor): aktuální hodnota: 28.22 mld. očekávání trhu: 32,85 mld. předchozí hodnota: 29,40 mld. Popis trhu Pražská burza v závěru zkráceného týdne oslabila o 0,72 % a navázala na včerejší pokles. Stejně jako včera byl pokles indexu PX však především technického charakteru, když se dnes první den bez nároku na dividendu obchodovaly akcie Komerční banky (s téměř 21% momentálně největší váha v indexu). Při zohlednění příslušné dividendy domácí trh lehce posílil a připsal si 0,13%. Pokles akcií Komerční banky byl nakonec nižší, než byla dividenda samotná, když kurz postupně umazával svůj úvodní propad. Kurz oslabil o 2,44%, v korunovém vyjádření oproti včerejšímu close o 24 Kč, což je méně než čistá dividenda ve výši 34 Kč resp. hrubá dividenda 40 Kč. Zobchodovaný objem u titulu byl téměř 200 mil. Kč a byl největší na trhu. Celkově se dnes zobchodovaly akcie v objemu 585 mil. Kč. Pokles bez technických parametrů si dnes připsaly rakouské finanční tituly. Erste pokračovala v ústupu z lokálních maxim a dostala se pod hranici 800 Kč. Kurz oslabil o 1,22%. Pod hranici 600 Kč se vrátil rovněž VIG (-0,6%). Moneta se bez dividendy obchodovala u hranice 80 Kč a mírně posílila o 0,25%. ČEZ navázal na své předchozí růsty, v zelených číslech zakončil pátou seanci v řadě a umazal tak pokles z přelomu měsíce. Média dnes informovala o pokračování jednání ohledně možného prodeje elektrárny Počerady. Czech Coal údajně navýšil nabídku na 10 mld., detaily transakce však ani jedna ze stran blíže nekomentuje. Po nových akvizicích a záměru na stažení akcií z pražské burzy bylo nadále informačně rušno kolem akcií Fortuny. Druhý největší akcionář Temlepton dnes požádal soud o předběžné opatření v kontextu Fortunou plánovaného převzetí rumunských aktivit od svého majoritního akcionáře. Aktivita u titulu byla nízká, kurz mírně oslabil o 0,86%. Na včerejší růst akcií mediální CME na US trhu reagoval dnes i kurz na naší burze, když si připsal 2,45% a zavíral tak na nejvyšších úrovních za poslední tři roky. Ztrátu přes 2% si naopak připsal Unipetrol, který částečně korigoval předchozí silný růst. Podnikové zprávy Czech Coal navýšil nabídku na koupi elektrárny Počerady, ČEZ ji zvažuje Německo Hlavní zprávy CPI (m-m) (březen - konečný): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % CPI (y-y) (březen - konečný): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 1,6 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,1 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,5 % Popis trhu Německý DAX v závěrečné seanci tohoto týdne odepsal 0,48 % na 12096,94 b. Nedařilo se zejména akciím leteckého dopravce Lufthansa (LHA; -3,1 %). V průběhu dne se objevila zpráva, že společnost Infinite Miles Ltd. prodala 2,4% podíl ve společnosti institucionálním investorům. Mírněji odepisovaly také společnosti Deutsche Boerse AG (DB11; -1,5 %) a E.ON (EOAN; -1,2 %). Přes jedno procento ztrácela i banka Commerzbank (CBK; -1,1 %) a výrobce automobilových součástek Continental (CON; -1,2 %). Ve čtvrteční seanci naopak rostly akcie Fresenius Medical Care (FME; +1,1 %). Již méně pak posilovaly i Beiersdorf (BEI; +0,6 %), Adidas (ADS; +0,4 %) či Infineon Technologies (IFX; +0,4 %). USA Hlavní zprávy Index výrobních cen (m-m) (březen): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,3 % Jádrový PPI (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % Index výrobních cen (y-y) (březen): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,4 % předchozí hodnota: 2,2 % Jádrový PPI (y-y) (březen): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 1,5 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. dubna): aktuální hodnota: 234 tis. očekávání trhu: 245 tis. předchozí hodnota: 234 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): aktuální hodnota: 2028 tis. očekávání trhu: 2024 tis. předchozí hodnota: 2028 tis. Změna zásob plynu podle EIA (7. dubna): aktuální hodnota: 10 mld. kub. stop očekávání trhu: 2 mld. kub. stop předchozí hodnota: 10 mld. kub. stop Očekávané události Pátek 14.4. USA: 14:30 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Jádrový CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 % 14:30 Jádrový CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,2 % Pondělí 17.4. 14:30 Newyorský výrobní index (duben): očekávání trhu: 15, předchozí hodnota: 16,4 16:00 Index realitního trhu NAHB (duben): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 71 22:00 Čistý příliv kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 110,4 mld. 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 mld. Popis trhu V úvodu obchodování se americké akciové indexy pohybovaly na kladné nule, posléze se však postupně dostávaly do červených čísel a nakonec uzavřely v záporu. Jedná se o třetí pokles v řadě. Index S&P 500 tak oslabil o 0,68 % na 2328,96, bluechipový DJIA poklesl o 0,67 % na 20453,25 bodu a technologický Nasdaq ztratil 0,53 % na úroveň 5805,15. Solidní kvartální výsledky hospodaření amerických bank, zejména JP Morgan a Citigroup, nakonec neměly dostatečnou sílu na to, aby posunuly americké indexy do kladných hodnot. Klesaly všechny sektory v rámci indexu S&P 500. Největší ztráty zaznamenaly finanční sektor (-1,3 %) a energetický sektor (-1,8 %). Nejméně klesaly sektor zdravotní péče (-0,3 %) a realitní sektor (-0,2 %). Z makročísel potěšily týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které téměř stagnovaly na úrovni 234 tis. a překonaly tržní konsensus posazený na hladinu 245 tis. Výrobní inflace výrazněji nepřekvapila, v březnu se dostala na meziměsíční bázi do mírného záporu 0,1 %, meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 2,3 %. Podnikové zprávy Wells Fargo reportovala výsledky za 1Q 2017, zisk meziročně stagnoval, výnosy mírně klesly Citigroup reportovala výsledky za 1Q nad očekáváními analytiků Největší americká banka JP Morgan Chase výsledky za 1Q 2017 překonala očekávání