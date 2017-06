Denní report - čtvrtek 15.06.2017

15.06.2017 22:21

ČR: Pražská burza ztrácí počtvrté v řadě, index PX pod hladinou 1 000 bodů, SRN: Německý DAX ve čtvrtek klesal, USA: Wall Street následovala Evropu a klesalaPražská burza Očekávané události 09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 3,2 % 09:00 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,6 % 09:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,3 % Popis trhu Pražská burza rozšířila ztráty z tohoto týdne, když negativní sentiment dolehl z globálních akciových trhů. Index PX tak nakonec odepsal -0,34% a padl pod psychologickou hladinu 1 000 bodů na 996 bodů. Rakouské finanční emise oslabily počtvrté v řadě při nižší aktivitě, jelikož primární trh ve Vídni byl z důvodu svátku uzavřen. Erste Bank si pohoršila o -0,96% na 839 Kč a Vig o -0,44% na 637 Kč. Včerejší zisk odevzdal zpět Čez a vrátil se na 450 Kč (-0,35%). Se ztrátou uzavřely i akcie O2 (283 Kč -1,08%) a Unipetrolu (-0,36%). Z menších emisí se nedařilo Fortuně (-2,44%) a Kofole (-0,92%). Po třídenním růstu se zastavila Moneta Money Bank (-0,19%). Naopak polepšily si akcie Cme a nárůstem o 1,54% se dostaly na 99 Kč. V kladném teritoriu uzavřel i Pegas (+0,47%) a nepatrně Komerční banka (+0,14%) s nejvyšším denním objemem 152 mil. Kč Podnikové zprávy Investorem nového bloku jaderné elektr. Dukovany bude ČEZ nebo stát, říká premiér Sobotka Pegas Nonwovens: valná hromada v souladu s očekáváním schválila dividendu 1,30 EUR na akcii Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Bank of England ponechala sazby i program nákupu aktiv beze změny Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): aktuální hodnota: 19,6 mld. očekávání trhu: 22,0 mld. předchozí hodnota: 23,1 mld. / revize 22,2 mld. Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): aktuální hodnota: 17,9 mld. očekávání trhu: 28,5 mld. předchozí hodnota: 30,9 mld. Očekávané události (eurozóna) 08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,6 % 11:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,9 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Německý DAX si ve čtvrtek připsal ztrátu 0,97 %, když uzavřel na 12681,52 b. Poklesly společnosti napříč celým indexem, vyjímkou je pouze Deutsche Boerse AG (DB1; +0,8 %), Commerzbank (CBK; +0,5 %) a Bayer (BAYN; +0,1 %). Mírně v záporu uzavřela dokonce i Vonovia (VNA; -0,3 %), a to přesto, že společnost Goldman Sachs zvýšila doporučení pro akcie společnosti na neutral z sell a cílovou cenu zvedla na 35,3 eur z předchozích 30,80 eur. Výrazně oslaboval Adidas (ADS; -2,2 %) poté, co MainFirst Bank snížila doporučení pro oděvního giganta na neutral z předchozího outperform. Cílová cena byla snížena z 200 eur na 185 eur. Přes dvě procneta odepsal také Deutsche Telekom (DTE; -2,4 %), nedařilo se ani společnostem ThyssenKrupp (TKA; -2,3 %), Infineon Technologies (IFX; -1,6 %) a BASF (BAS; -1,5 %). V červených číslech se v průběhu celé seance pohybovala i Lufthansa (LHA; -1,5 %). Akcie letecké společnosti klesaly po zveřejnění analýzy Goldman Sachs. Její analytici v analýze doporučují akcie nízkonákladových aerolinek. Akcie klasických leteckých společností prozatím v tomto roce podávaly lepší výkon díky cyklickému oživení cen dlouhých letů, avšak analytici Goldman Sachs očekávají, že nízkonákladovým aerolinkám se v budoucnu bude dařit díky konsolidaci a oživení krátkých letů. Společnosti Ryanair proto zvedli doporučení na buy/neutral z neutral/neutral s cílovou cenu na 22,0 EUR. Lufthanse doporučení ponechali na stupni sell/neutral a cílovou cenu zvedli z 11,6 EUR na 13,62 EUR. USA Hlavní zprávy Fed podle očekávání zvýšil sazby, plán na redukci bilance konkretizován Index importních cen (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: -0,1 %. předchozí hodnota: 0,5 % / revize 0,2 % Newyorský výrobní index (červen): aktuální hodnota: 19,8 očekávání trhu: 5,0. předchozí hodnota: -1,0 Index importních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 4,1 % / revize 3,6 % Index exportních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,0 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. červen): aktuální hodnota: 237 tis. očekávání trhu: 241 tis. předchozí hodnota: 245 tis. mld. Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen): aktuální hodnota: 27,6 očekávání trhu: 25,0 předchozí hodnota: 38,8 Průmyslová produkce (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 1,0 % / revize 1,1 % Využití kapacit (květen): aktuální hodnota: 76,6 % očekávání trhu: 76,8 % předchozí hodnota: 76,7 % Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. června): aktuální hodnota: 50 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 49,9 Index realitního trhu NAHB (červen): aktuální hodnota: 67 očekávání trhu: 70 předchozí hodnota: 70 / revize 69 Změna zásob plynu podle EIA (9. června): aktuální hodnota: 78 očekávání trhu: 90 předchozí hodnota: 106 Očekávané události 14:30 Započatá výstavba (květen): očekávání trhu: 1220 tis., předchozí hodnota: 1172 tis. 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (květen): očekávání trhu: 1249 tis., předchozí hodnota: 1229 tis. Popis trhu Americkým akciovým trhům se již čtvrtý z posledních pěti obchodních dnů příliš nedařilo. Trhy trávily včerejší zvýšení federálních sazeb a plány na redukci tučné bilance FED. Ze zvýšení sazeb a možná lehce překvapivého jestřábího vyjadřování Janet Yelen těžil dolar, který dnes posílil o více než procento na páru s EURem k hodnotě 1,115. Ze zvýšení sazeb, ale především možnosti rychlejšího utahování měnové politiky nemají radost akcie. A to takové akcie, které v posledních měsících nejvíce přispěly k rekordům na indexech. Mluvíme o technologiích, zvláště pak o gigantech typu Microsoft, Alphabet nebo Facebook jimž vyšší sazby mohou uškodit asi nejvíce. Sektor technologií odepsal téměř procento. Vinou ceny ropy u sedmiměsíčních minim se nedařilo ani sektoru základních materiálů. Ten byl lídrem výprodejů i v Evropě. V rámci dne byla reportována pravidelná makrodata. Průmyslová produkce, žádosti o nezaměstnanost ani index spotřebitelského komfortu však neměly na trhy zásadní dopad. Amerika pozorně sleduje i politické události ve Washingtonu, kde probíhají slyšení ohledně možného ovlivňování voleb ze strany Ruska. Z jednotlivých titulů si všímáme spíše těch, kterým se nedařilo. Katastrofu zažívá řetězec Kroger, který snížil výhled. Akcie klesaly o pětinu. Společně s Krogerem se nedařilo i dalším firmám ze stejného segmentu maloobchodu, jako třeba Whole Foods nebo Sprouts Farmers. Prudce klesl výrobce hraček Mattel, kde došlo k několika snížení cílových cen od analytiků. Podnikové zprávy Nike plánuje změny, propouští 2 % zaměstnanců Řetězec supermarketů Kroger oznámil slabší výhled, akcie v pre-marketu klesají František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.