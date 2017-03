Denní report - čtvrtek 16.03.2017

16.03.2017 21:10

ČR: Pražská burza počtvrté v tomto týdnu stoupla, SRN: Německý DAX připsal solidní zisk, USA: Trhy v USA zakončily seanci níže, výjimku tvořil technologický NasdaqPražská burza Popis trhu Západoevropské indexy si od openu připisovaly slušné zisky poté, co Fed včera nenaznačil, že sazby by měly růst rychlejších tempem a ve volbách v Nizozemsku neuspěly extremistické strany. Nicméně v odpoledních hodinách docházelo k výběrům krátkodobých zisků a přírůstky se tak ztenčily. Na růstovou vlnu se přidala i pražská burza, když v průběhu dne posilovala až o 0,60%. Nakonec uzavřel index PX se ziskem 0,16% na 980 bodech. Desetidenní ztráty částečně korigoval Čez a polepšil si o 1,74% na 438 Kč. Erste Bank denní téměř 2% zisky neudržela a zakončila stagnací nad 818 Kč. Komerční banka (+0,32% 953 Kč) a Moneta Money Bank (+0,64%) uzavřely mírně v plusu. Naopak v záporném teritoriu uzavřely Vig (-1,45% 630 Kč), Unipetrol (-1,08% 220 Kč) a akcie O2 (-1,01% 274 Kč). Korigovala taktéž Fortuna (-0,83%) a Cme (-0,59%). Podnikové zprávy Michael Del Nin z CME: Byznys letos poroste, dále snížíme zadluženost Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Registrace nových aut (EU27) (únor): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 10,2 % CPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: -- CPI (y-y) (únor - konečný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % CPI jádrový (y-y) (únor - konečný): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 24,5 mld. 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,1 mld. 11:00 Stavební výroba (m-m) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 % 11:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,2 % Popis trhu Německý index DAX se ve čtvrtek pohyboval celý den bezpečně nad 12 tis. body, uzavřel se ziskem 0,6 %. Nejvíce rostla Lufthansa (LHA +5,2 %) po výsledcích. Dále Deutsche Post (DPW +2,1 %) a na nová maxima se vyšplhal Adidas (ADS +1,9 %). V návaznosti na výsledky klesal HeidelbergCement (HEI -1,8 %), dále Merck (MRK -1,2 %) a červenou výjimku v evropském finančním sektoru tvořila Deutsche Bank (DBK -1,0 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 %, nejvíce rostly nemovitostní společnosti a telekomunikace. Podnikové zprávy Lufthansa výsledky za rok 2016 překonala očekávání USA Hlavní zprávy Zásoby plynu dle EIA (10. Březen): aktuální hodnota: -53 mil. kub. stop očekávání trhu: -68 mil. kub. stop předchozí hodnota: -57 mil. kub. stop Očekávané události 14:15 Průmyslová produkce (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 % 14:15 Využití kapacit (únor): očekávání trhu: 75,5 %, předchozí hodnota: 75,3 % 15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný): očekávání trhu: 97,0, předchozí hodnota: 96,3 15:00 Index předstihových ukazatelů (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 % Popis trhu Trhy v USA se zakončily bez výrazných změn pod nulovou úrovní po včerejších vysokých ziscích. S&P 500 odepsal 0,17 %, Dow Jones 0,08 %, ze ztrát se těsně před koncem obchodování vymanil pouze Nasdaq Composite se symbolickým ziskem 0,01 %. Po výrazně růstové evropské seanci způsobené zejména výsledky nizozemských voleb přišli ve čtvrtek na řadu zatím nasycení američtí investoři. Zisky zapříčiněné poklesem dluhopisových výnosů korigovaly utility, v záporu se pohyboval také sektor zdravotní péče. Mírně vzrostl finanční sektor a IT společnosti. Z událostí lze zmínit prezentování návrhu amerického rozpočtu pro rok 2018. Z jednotlivých titulů byl po včerejších výsledcích výše Oracle (ORCL), který prezentoval solidní růst ve 3Q a na poklesové straně výrazná farmaceutická společnost Biogen (BIIB), která zaznamenala hned dvě snížení hodnocení od společnosti Leerink a banky Morgan Stanley. Centrální banky zasedaly dnes i ve světě, většinou bez zásadních změn, jak Bank of Japan, Bank of England či Švýcarská SNB k akci nepřistoupily. Výjimku tvořila např. Bank of China nebo turecká monetární autorita. Eurodolar zakončil mírně výše na úrovni 1,076, Zlato pokračovalo v růstu na 1226 USD/unce, dluhopisové výnosy mírně rostly (ceny klesly). Podnikové zprávy Společnost Oracle oznámila výsledky za 3Q 2017, čistý zisk rostl Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.